Se realizó la apertura de sobres para 10 áreas petroleras dejadas por YPF

Santa Cruz-, El gobernador Claudio Vidal encabezó hoy el acto de apertura de sobres de la licitación de las áreas petroleras que dejó YPF en la provincia de Santa Cruz, en las instalaciones de FOMICRUZ S.E. en Río Gallegos. Con este importante paso, se apunta a fortalecer la transparencia, inversión y el cuidado del ambiente.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de FOMICRUZ S.E., Oscar Vera. También participaron el intendente de Las Heras, Antonio Carambia, los secretarios generales de SIPGER, Rafael Güenchenen y de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, autoridades de cámaras empresarias y funcionarios provinciales

Es importante recordar que el pasado de 31 de agosto, el gobernador Claudio Vidal, firmó el decreto que habilita el llamado a licitación de diez áreas hidrocarburíferas que fueron abandonadas por YPF en la provincia. La medida, oficializada el 1° de septiembre con la publicación de los edictos correspondientes, constituye un paso clave en la política energética del Gobierno santacruceño para recuperar producción, empleo y recursos para la provincia.

A partir de ese hecho, se dio continuidad a los pasos correspondientes que marcaran un antes y un después en el desarrollo hidrocarburífero de la provincia. en ese marco, hoy el Ejecutivo Provincial abrió los sobres del correspondiente llamado a licitación para diez bloques convencionales que hasta hace pocos meses estaban bajo la operación de YPF y que volverán a ser puestos en producción a través de un esquema transparente y competitivo. Se trata de las siguientes áreas:

-Los Perales – Las Mesetas

-Las Heras – Cañadón de la Escondida

-Cañadón León – Meseta Espinosa

-El Guadal – Lomas del Cuy

-Cañadón Yatel

-Pico Truncado – El Cordón

-Cañadón Vasco

-Barranca Yankowsky

-Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte

-Los Monos

La premisa que marcará este proceso es transparencia, inversión y cuidado del ambiente. Además, se estableció que las compañías que resulten adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local y cumplir con estándares ambientales estrictos.

En esta instancia, se presentó una oferta por parte de la Unión Transitoria conformada por Patagonia Resources S.A., Clear Petroleum S.A., Quintana E&P Argentina S.R.L., Quintana Energy Investments S.A., ROCH Proyectos S.A.U., Brest S.A. y Azruge S.A.

La Comisión Evaluadora designada avanzará ahora en el análisis técnico y económico de la propuesta, cuyos resultados serán informados oportunamente.

Este procedimiento forma parte del proceso de cesión iniciado a partir del Memorándum de Entendimiento suscripto entre el Gobierno de Santa Cruz e YPF S.A., que transfirió la titularidad de las áreas a la empresa estatal provincial.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/ Subsecretaría de Producción y Contenidos.

