Senador Carambia sobre el proyecto por la suma extra a docentes “tenemos que incentivar al que labura»

Santa Cruz-, José María Carambia indicó que «tenemos que incentivar al que labura», al referirse al proyecto que del oficialismo en la legislatura que otorga una suma extra al maestro que no cuenta con inasistencias. Además precisó que «capaz, se comunicó mal» la propuesta.

El senador José María Carambia (Por Santa Cruz), abordó la polémica en torno al proyecto que busca premiar a docentes que cumplen con el calendario escolar y que es señalado como el retorno del presentismo.

El senador del oficialismo defendió la medida del extra salarial y afirmó que el objetivo es reconocer a quienes cumplen con su trabajo y no beneficiar a aquellos que faltan injustificadamente. «No podemos incentivar a los vagos, tenemos que incentivar al que labura», indicó.

En este sentido el legislador preguntó: «¿Vos no estás a favor que aquel que labura, que se esfuerza, que no presenta boleta gane más? ¿No tiene que ser así la vida: que el que se esfuerza, el que labura y cumple, gane más que el vago que no cumple? Ahora bien, capaz se comunicó mal».

Consideró que no se debería hablar de presentismo sino de un «derecho nuevo». «En Las Heras lo hicimos, creamos un ítem adicional laboral. El presentismo se cumple, se paga y el que pone boleta lo cobra igual, esto es un derecho extra que creamos para los trabajadores, entonces, ¿qué trabajador puede estar en contra de un derecho extra?», planteó.

Asimismo, sostuvo que la confusión generada por la forma en que se presentó la iniciativa derivó en la oposición de algunos sectores sindicales. «La comunicación es muy importante, si vos comunicás bien, hay problemas que no van a llegar», señaló en diálogo con el programa «El Oso» de El Caletense Radio.

Conflicto docente

Hoy martes inicia la semana de un paro por 72 horas que resolvió ADOSAC para esta semana, luego del aumento otorgado por decreto, anunciado el mismo día en el que trascendió el polémico proyecto del oficialismo. (Nota: El Diario Nuevo Dia)

