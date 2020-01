Si la justicia los encuentra culpables, podrían pasar hasta 10 años en la carcel

Las Heras-, Habló la abogada del detenido por apuñalar a Elías, hay más testigos y qué dijo el Fiscal

La Dra. Rosa Razuri patrocina a Exequiel Dieste, quien no declaró, y Ezequiel González, detenido por lesiones graves por quien pidió su excarcelación. El Juez liberó a la única menor y dentro de 10 días resolverá el futuro procesal de todos. Hasta ahora, la Justicia no cuenta con el cuchillo utilizado para apuñalar a Elías Vidal, quien mejora en su estado de salud.

Desde ayer comenzó a correr un plazo importante en la Justicia para los detenidos preventivamente por los tres lesionados, entre ellos Elías Vidal que fue apuñalado, en la violenta pelea ocurrida en el camping de Las Heras durante el primer día del 2020.

El juez subrogante del Juzgado Penal y Civil, Guillermo Ghio, tiene 10 días hábiles para determinar cuál será el futuro procesal de los seis jóvenes que fueron detenidos el martes por la noche. La menor de 17 años, una de las dos mujeres, fue puesta en libertad, pero esto no significa que haya sido deslindada de la causa.

Por ahora no están imputados y Ghio definirá si se los procesa o no, sea mediante la falta de mérito -es decir que no hay pruebas para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos- o el sobreseimiento, que sería dejarlos en libertad sin ser procesados.

(Elías mejora en el hospital, internado desde hace nueve días).

El más complicado es Exequiel Dieste, quien no declaró ante el Juez. Él y Ezequiel González cuentan con el patrocinio de la Dra. Rosa Razuri.

“Voy a ver la estrategia que se irá tomando de acuerdo a las pruebas, ya que no tengo la copia del expediente todavía. Pero que quede claro, se lo he comunicado a los padres y a él, será una defensa dentro de las posibilidades. Es decir, sin entorpecer la investigación o cuestiones que entorpezcan la presentación de nulidades. Será en el marco de la buena fe, tratando de saber la verdad, y si esa verdad dice que mi cliente es culpable, bueno, se verá cómo se acciona”, aclaró.

No solicitó la excarcelación de su defendido, aunque la puede solicitar en cualquier momento. “Entendí que no corresponde por la calificación”, sostuvo.

Esto lo analizará luego de lo que resuelva el Juez.

En cuanto a González, sí solicitó la excarcelación ayer por la mañana por estar acusado de lesiones agravadas, que es excarcelable. Hoy debería definirlo el magistrado.

“No lo pateó en el piso, pelearon antes. Fue una riña entre ellos que después se degeneró en un desbande, todo como se ve en los videos”, dijo la letrada sobre González.

Un dato interesante que no se había dado a conocer hasta ahora es que en los allanamientos no encontraron, por ahora, el cuchillo utilizado en la puñalada.

El automóvil secuestrado es de González, pero no así las prendas, que esperan ser peritadas para realizarle el análisis de ADN y confirmar o no, si la sangre es de Elías.

LAS REDES, TESTIGOS Y EL FISCAL

Por ahora seis testigos declararon pero se sumarían por lo menos, seis más, ya que había muchas personas ese día en el camping, además de que existirían más lesionados que no se presentaron todavía en sede judicial. Esto puede derivar en que la investigación tome otro rumbo: O hay más detenidos o lo que digan los nuevos testigos presenciales permitirá la liberación de alguno.

“El Juez ordenó las detenciones en virtud de la gravedad porque hay tentativa de homicidio en el caso de Dieste, y de los otros que participaron con el accionar violento por ser lesiones graves que se agravan por la cantidad de miembros que participaron de la golpiza”, aclaró el fiscal Ariel Candia.

A los cinco restantes les podría caber una pena de 10 años.

El Fiscal recordó que la causa no avanzaba porque no había testigos, como expuso TiempoSur. Temían declarar e incluso los que fueron lesionados no querían que la justicia avance, lo que cambió con tres testimonios clave que permitieron “saber con exactitud lo que sucedió, se identificaron las conductas de cada persona y tuvimos un panorama mucho más claro”.

Sobre los videos, el Fiscal remarcó que “la gente cree que con eso alcanza, pero teníamos el inconveniente de que no había testimonios en el expediente y se dificultaba, si bien se conocía quiénes eran, pero no lo sabía la Justicia”.

También hay otro factor, rescató el Fiscal. Algunos de los detenidos “actuaban con impunidad en las redes sociales” porque “creían que habían hecho algo divertido, cuando era un hecho muy grave. Intentaron minimizar el hecho”.

Lo anterior puede incidir en la causa porque se puede ver como entorpecimiento a la Justicia, si en las redes intimidan o realizan amenazas generales a los que debían presentarse como testigos.

“Esto se tiene en cuenta si la amenaza es pública y generalizada”, acotó Candia.

Después de la resolución del juez Ghio, se cierra la parte de instrucción y existe la elevación a juicio oral, aunque esto será en el juzgado de Caleta Olivia, en donde también intervendrá el Fiscal de Cámara.

Para Dieste, podrían pedir entre 3 a 12 años.

LA CAUSA

-Seis detenidos el martes por la noche. El Juez liberó a la menor de 17 años.

-Dentro de 10 días hábiles el Juez resolverá si los imputa, dicta falta de mérito o el sobreseimiento.

– Exequiel Dieste es el más complicado por tentativa de homicidio.

-Los cinco restantes podrían ser culpables de lesiones graves agravadas al haber actuado de forma violenta contra una sola persona.

-Resta peritar elementos secuestrados, como sangre en una de las prendas.

-La Justicia no tiene por ahora el cuchillo utilizado para apuñalar a Elías.

-El juez Ghio subroga al juez Eduardo Quelín, quien se haría cargo de la causa en febrero.

-Todo continuará con la elevación a juicio que será en Caleta Olivia.

(Nota:Tiempo Sur)