Sigue la repercusión por el Cartel a Angela Lieva

Las Heras-, Gran repercusión tuvo el cartel de una fan en la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica 2022, que incluso ocupo lugares en portales a nivel nacional.

El pedido de una fan a Ángela Leiva en la Fiesta Nacional de la Estepa: «Canta llamadas extrañas que estoy recién gorreada»

El curioso momento se produjo el fin de semana, en el show que brindó la artista en la localidad de Las Heras. La cantante y el público no pudieron contener la risa.

La primera velada de la 4ta. Fiesta Nacional de la Estepa, en la localidad de Las Heras. Una multitud se agolpó en el Camping Municipal para disfrutar de los diversos artistas nacionales y locales.

Uno de los shows destacados fue el de Ángela Leiva, a quien una fan le hizo un insólito pedido e hizo reír a la artista y los presentes.

Qué artistas se presentan hoy sábado en La Fiesta Nacional de la Estepa

Es que entre el público se destacó un cartel y la artista, tentada, lo leyó. El mismo decía: “Cantá llamadas extrañas que estoy recién gorreada”.

“Yo no lo puedo creer, estas cosas me pasan a mi nada más”, dijo Ángela, y agregó “Lo que vale es el cartel que me hiciste. Gracias. En un rato te voy a cantar llamadas extrañas”. (Tiempo Sur)