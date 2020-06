Sindicato de Petrolero superó el acuerdo con cámaras empresarias

Provinciales-, La homologación se alcanzó luego de una serie de largas conversaciones y puso de manifiesto la unidad de acción tanto del Gobierno nacional.

Como de referentes de YPF, la mayor operadora de la provincia de Santa Cruz, y de los representantes sindicales de los trabajadores del sector.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación homologó este viernes un acuerdo con gremios petroleros de todo el país y las cámaras empresariales de la industria hidrocarburíifera, por el cual las mismas deberán aportar el 60% de los fondos para salarios de los trabajadores, luego que globalmente éstos se vieran reducidos en el marco de la crisis atribuida a la pandemia del Coronavirus.

Pero el Sindicato Petrolero Santa Cruz superó el alcance del convenio porque el citado porcentaje representa el «piso» para la recuperación de los salarios en tanto que para otros gremios del sector constituye el «techo».

Ello en razón que la cartera laboral nacional también dio curso a la solicitud que hace pocas semanas hiciera la comisión directiva que encabeza Claudio Vidal, consistente en que las operadoras enviaran directamente a las cuentas bancarias de los trabajadores el aporte extraordinario que destinaban a los gremios (para el de Santa Cruz correspondían unos 90 millones) es decir que el gremio renunció a quedarse con ese aporte.

Además, este sindicado tomó la decisión de no descontar a sus afiliados las cuotas gremiales y de su mutual, a manera de acrecentar la compensación de los salarios caídos e incluso pedirá a las contratistas de las operadoras que «hagan un esfuerzo para el mismo fin».

Vale señalar que previo al acuerdo alcanzado, Vidal mantuvo extensas charlas con los directivos de las operadoras de yacimientos, sobre todo con referentes de YPF, compañía que nuclea a la mayor parte de la producción en la provincia, los que aceptaron las propuestas y ello habría motivado que otras operadoras tuvieran que adoptar idéntico criterio.

MENSAJE A LOS TRABAJADORES

Las novedades fueron dadas a conocer por el propio dirigente en un mensaje grabado que envió a todos los afiliados, resaltando entre otras cosas que «ha sido muy difícil enfrentar esta dura lucha que llevamos adelante por más de un mes, defendiendo los puestos de trabajo y el salario de cada uno de los trabajadores».

«Pero esa lucha necesitó del acompañamiento de cada uno de ustedes y de un gran equipo de trabajo, quedando demostrado que las convicciones no deben dejarse en el camino» y «sinceramente, no creo que las operadoras no hayan tenido los fondos suficientes para pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores que se encuentran suspendidos en su hogar», puntualizó.

Más adelante recordó que hubo algunas operadoras «que no pagaron nada» de las certificaciones mensuales a sus empresas de servicios «porque nuestro gremio fue el único que no aceptó la reducción del salario del 60 por ciento» y muchos trabajadores llegaron a cobrar menos del 30 por ciento de lo que le correspondía».

No obstante, reconoció que hubo operadoras que explotan yacimientos en territorio santacruceño que hicieron «un gran esfuerzo» y ello posibilitó que parte de los trabadores pudieran cobrar el 80% y hasta el 100% de sus sueldos.

Seguidamente, retomando las dificultades de la lucha sindical, reiteró que fue muy difícil e incluso «muchos nos decían que como gremio habíamos quedado solos». «Ciertamente -sostuvo- nos quedamos sin el acompañamiento de otros gremios hermanos que en otras luchas nos habían acompañado pero nosotros, como dirigentes, siempre supimos que teníamos el acompañamiento de nuestros afiliados y de la sociedad en su conjunto porque consideramos que era y es un reclamo justo».

Por otra parte, precisó que al margen de la decisión de dejar de cobrar la cuota de afiliación sindical y la correspondiente a la mutual (por ahora se estima que será como mínimo dos meses), este sindicato «aportará 10 mil pesos en concepto de retribución extraordinaria que será denominado en cada recibo de sueldo como Bono Petrolero Santa Cruz».

Adicionalmente afirmó que se exigirá a todas las empresas contratistas que operan en la provincia que hagan un esfuerzo y aporten los fondos que se requieren para superar el piso del 60% acordado con las cámaras empresarias. (La Vanguardia Noticias)