Soloaga: Recuperaremos la soberanía de Malvinas por derechos históricos y por el coraje de nuestros héroes y heroínas

Regionales-, Anuncian emplazamiento de una réplica a escala del crucero “General Belgrano” en Cañadon Seco. El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, pronunció un firme y reflexivo discurso en el acto conmemorativo al 41° aniversario de la Gesta de 1982 y al Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia tuvo lugar a mediodía del domingo en el paseo dedicado a los Héroes y Heroínas de esa gesta, en el cual se rinde homenaje no solo al personal militar, sino también a los hombres y mujeres civiles que defendieron la Soberanía Nacional en los espacios insultar, aéreo, marítimo y continental.

En ese emblemático sitio público se plasmaron con la técnica de mosaiquismo varios murales que reflejan escenas de aquella epopeya y también una réplica a escala de un avión de combate Pucará.

Además, se anunció oficialmente que allí se instalará otra que mostrará la figura del crucero de la Armada “General Belgrano” torpedeado arteramente por un submarino nuclear británico, pereciendo 323 de sus tripulantes.

Cañadón Seco se identifica como “un pueblo malvinero” ya que allí estuvo asentada una compañía de soldados correntinos que, antes de ser trasladados a la Isla Soledad, custodiaron la planta deshidratadora de petróleo ypefiana.

Los jóvenes conscriptos recibieron el afecto de la comunidad y ello se vio reflejado cuando un grupo de vecinas les tejieron bufandas y les ofrecían café y tortas fritas.

Además, en esa localidad vivió el veterano de guerra René Cabane (fallecido) quien integraba el plantel de médicos de la Fuerza Aérea.

También residen el ex operador de radiocomunicaciones Antonio González y el soldado José Luis Labado. Éste último, junto a otro de sus camaradas, Nicolás Ormeño, fue invitado a pronunciar palabras alusivas a la fecha evocativa.

La ceremonia se había iniciado con el izamiento de la Bandera Nacional, mientras se escuchaba la canción patria Aurora, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno y más tarde se difundió la Marcha de Malvinas, previo rendirse un minuto de silencio en homenaje a los caídos.

Las banderas de escuelas y otras instituciones comunitarias engalanaron el escenario del evento, estando también presentes oficiales de la Policía Provincial, Prefectura y Bomberos, además de otras autoridades, invitados especiales y vecinos en general.

En otro momento del acto, se invitó a un grupo de “vecinas ilustres y malvineras”, junto a ex soldados que custodiaron el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y otros puntos estratégicos continentales, a colocar el ya tradicional farol en el espacio destinado a los murales.

LA DICTADURA DESMORONO UN ANDAMIAJE DIPLOMATICO

En el inicio de su alocución, Soloaga rememoró que, en su afán de perpetuarse en el poder, encubrir sus crímenes y eclipsar protestas de trabajadores, la dictadura militar desmoronó un gran andamiaje diplomático que se venía gestando desde antes de ese oscuro período.

Precisó que de no haber sido por ese nefasto accionar, se hubiera podido resolver pacíficamente a favor de nuestro país el diferendo por las islas que nos pertenecen por razones históricas, geográficas y geopolíticas, usurpadas por el imperio británico.

Para refrendar sus dichos, citó que ya existían Resoluciones favorables a Argentina en foros internacionales, sobre todo una que emitiera Naciones Unidas en 1965 (la N° 2065).

“Pero con la determinación que tomó el gobierno genocida del general (Leopoldo) Galtieri (cuál fue la ocupar las islas por la vía militar), se interrumpió la posibilidad de alcanzar por la vía diplomática la solución del diferendo por la islas que siempre formaron parte del patrimonio argentino”, explicó.

“Esa absurda y estúpida determinación fue propia de quienes, además de haber interrumpido la vida constitucional, protagonizaron uno de los procesos más crueles de la historia de nuestro país”.

Resaltó además que la cúpula militar de entonces, ni siquiera evaluó que se enfrentaba a una nación integrante de la OTAN y que aún posee el segundo arsenal nuclear más importante de mundo después de los Estados Unidos, siendo un claro ejemplo el submarino nuclear HMS Conqueror que hundió al crucero ARA General Belgrano.

MACRI TRAICIONO LA LUCHA DE COMBATIENTES

Además, no dejó pasar por alto la situación post guerra que existe actualmente con el proceso de depredación de la pesca en el mar argentino, de manera particular en el entorno a las Islas Malvinas, a lo que se suma el avance la explotación hidrocarburífera off shore en el mismo escenario.

En ese sentido resaltó que en este nuevo aniversario de la Gesta tampoco había que olvidar a quienes traicionaron a los que combatieron y en muchos casos dieron su vida defendiendo la soberanía en la guerra de 1982.

Fue entonces que se refirió al acuerdo “nefasto y espurio” que se firmó en 2016 entre el gobierno de “saqueadores que vinieron al abordaje de nuestros recursos y riquezas” liderado por Mauricio Macri, con el Reino Unido.

“Se trató de un repudiable Pacto de Complementación para remover todos los obstáculos de cuestiones económicas favorables a la nación usurpadora de la islas, el que fue refrendado por el vicecanciller del gobierno de Macri, Carlos Foradori y el representante de Gran Bretaña, un tal Alan Duncan, avalando la entrega de nuestros recursos patrimoniales en Malvinas”, precisó

ZONA ECONÓMICA Y MILITAR ESTRATEGICA

Puso también de relieve que las Malvinas no son simples islas ocupadas por una nación imperialista ya que hay que tener en cuenta que tienen una proyección hacia un continente apetecido por grandes potencias, como lo es la Antártida.

“Debe entenderse en consecuencia que las Malvinas constituyen el punto de control y fiscalización de todo lo que pasa por mar y por aire, siendo además un vínculo económico entre los océanos en el sur del mundo” e incluso es un punto estratégico para el control satelital.

En ese contexto, dijo que tampoco hay que dejar pasar por alto que representan una zona crucial por la actual situación conflictiva bélica mundial, la cual no solo se evidencia entre Rusia y Ucrania, sino que también está latente en este esquema la incursión de China e Irán, entre otros países, lo que podría desencadenar una tercera guerra mundial.

Pese a todo, consideró que en estos últimos años se abrió una expectativa a favor de Argentina para recuperar las islas debido a que Gran Bretaña se distanció de la Unión Europea al aprobar el proceso político denominado Brexit.

Con ello, evaluó que el resto de los países que aún se mantienen en ese bloque, ya no están condicionados de abstenerse o votar en contra de resoluciones que favorezcan a la Argentina en materia de soberanía, aunque igualmente advirtió que hay que tener cuidado con los dobles discursos de algunos países, no solo europeos sino también latinoamericanos como los casos de Chile y Brasil.

Finalmente expresó un sentido homenaje a todos los hombres y mujeres que desde cada lugar, con las armas y con acciones civiles, defendieron Malvinas, de las cuales afirmó que se recuperará la soberanía no solamente por derechos históricos, geográficos, geopolíticos y por resoluciones internacionales “sino también por el intelecto, el corazón y el coraje de nuestros héroes y heroínas que lucharon jurando perder la vida para recuperarlas”.