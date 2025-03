Solución definitiva para la Escuela 54 tras el recambio en el sistema de calefacción

Rio Turbio-, Luego de años de abandono y de reparaciones interminables en la caldera, llegó la solución para la Escuela 54 de Río Turbio. El gobierno provincial realizó una importante inversión en un nuevo sistema de calefacción que permitirá el normal desarrollo de las actividades. Se trata de una escuela que data de 1950 y que requería un gran trabajo. Afortunadamente, comenzarán las clases en este establecimiento y a la comunidad educativa tendrá las condiciones necesarias para atender a más de 150 niños que concurren al establecimiento.

La directora regional de la zona sudoeste del Consejo Provincial de Educación, Verónica Paves, dio detalle de los trabajos que se están realizando para mejorar las condiciones de los establecimientos educativos en Río Turbio, “un desafío que ha implicado mucho trabajo, inversiones y, sobre todo, tiempo”, dijo.

En este sentido, informó que comenzarán finalmente las clases en la Escuela 54, uno de los establecimientos que más ha demandado atención. «Este edificio tiene más de 70 años, fue uno de los primeros en la cuenca. A lo largo del tiempo, pasaron varias instituciones por allí, pero la estructura original es de 1950, lo que implica enormes dificultades para su mantenimiento», explicó Paves. La escuela, que actualmente alberga a unos 140 a 150 estudiantes, ha enfrentado graves problemas con el sistema de calefacción, una situación crítica, dada la baja temperatura de la localidad.

Según relató la directora, los problemas con la calefacción de la escuela comenzaron hace varios años. «La caldera que teníamos estaba completamente obsoleta y, con el paso del tiempo, no solo dejó de funcionar correctamente, sino que también representaba un peligro para los alumnos y el personal docente», situación que se agravó con la llegada del invierno en 2024.

«La calefacción ya no cumplía con su función, y en 2024, comenzamos con la instalación del servicio de gas para el gimnasio. Fue el primer paso, pero el verdadero desafío vino después», explicó. En junio de ese año, el Consejo Provincial de Educación invirtió en la reparación de la caldera central de la escuela, pero los problemas continuaron. «La caldera, que originalmente era un sistema de agua continua, ya no era viable debido a los años de uso. Se hizo una inversión importante para intentar solucionar los problemas, se limpiaron los radiadores y se purgó el sistema, pero al final, la caldera no logró funcionar como esperábamos», indicó.

En septiembre, la situación se tornó aún más crítica cuando se detectó una fuga de monóxido de carbono. «Ese fue un momento decisivo. Tuvimos que evacuar la escuela y, a partir de ahí, comenzamos a evaluar de manera más profunda qué opciones teníamos para garantizar la seguridad de los alumnos y mejorar la calefacción», detalló Paves. Fue entonces cuando, tras una exhaustiva inspección, se determinó que lo más conveniente era reemplazar el sistema de calefacción por completo.

“Era un sistema que ya no era útil y que representaba un riesgo para la comunidad educativa. Decidimos dar un paso importante y cambiar todo el sistema de calefacción», subrayó la directora.

El reemplazo de la caldera fue solo el inicio de un proceso más largo y costoso. «Decidimos reemplazar el sistema de calefacción por aire, lo que implicó la instalación de nuevos equipos y la adecuación de la infraestructura para que pudieran funcionar correctamente», indicó. La inversión en estos nuevos equipos fue significativa, pero Paves destacó que este esfuerzo es parte de una apuesta más amplia por mejorar las condiciones educativas en la Cuenca.

«Sabemos que la calefacción es fundamental para poder garantizar que los chicos estudien en un ambiente seguro y cómodo. El clima en esta zona es muy severo, y necesitamos que los edificios escolares estén en condiciones», explicó.

A lo largo de 2024, el Consejo Provincial de Educación también invirtió en la compra de nuevos equipos de calefacción para otras instituciones de la zona, como la Escuela Industrial 5 y el Jardín 48, entre otras. «El año pasado instalamos nuevos equipos de calefacción en diversas escuelas y, a pesar de las dificultades que seguimos enfrentando, logramos mejorar sustancialmente las condiciones de muchas instituciones», señaló Paves.

La funcionaria reconoció que el trabajo no terminó. «Aunque hemos logrado avances importantes, todavía nos quedan muchas cuestiones por resolver. Los equipos de calefacción, por ejemplo, siguen teniendo problemas de mantenimiento. Esto se debe a que los sistemas son muy costosos de reparar y no siempre conseguimos los repuestos necesarios de manera inmediata», dijo Paves, quien aseguró que, pese a estas dificultades, el gobierno provincial sigue apostando por la mejora de la infraestructura educativa. «Estamos trabajando constantemente para resolver estos problemas. La inversión en calefacción es una prioridad, y estamos comprometidos con seguir adelante», agregó.

También subrayó el esfuerzo colectivo que implica la reparación de las instalaciones escolares. «Este no es un trabajo que se haga de manera aislada. Estamos en contacto permanente con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, licenciada Iris Rasgido, y con todo el equipo de mantenimiento. Además, hemos recibido el apoyo de otros organismos provinciales como Servicios Públicos», dijo Paves.

Además, la colaboración entre las distintas áreas del gobierno provincial ha sido clave para llevar adelante los trabajos en las escuelas.

Con el inicio del ciclo lectivo, la Escuela 54 abrirá sus puertas con un nuevo sistema de calefacción. «Estamos muy contentos de poder decir que, después de un largo proceso, la Escuela 54 podrá recibir a los estudiantes con este nuevo sistema. Los trabajos de instalación fueron completados a tiempo, y ayer se realizó la habilitación de los nuevos equipos», indicó Paves.

La directora explicó que, en las últimas horas, se realizaron los últimos trabajos de refacción en el sistema de calefacción y limpieza general, con el fin de garantizar que todo estuviera listo para el regreso de los alumnos.

«Lo más importante es que los chicos puedan volver a la escuela en un ambiente adecuado para aprender. Sabemos que esto ha sido una gran preocupación para las familias, y agradecemos su paciencia y comprensión durante este tiempo», añadió.

Por último, Paves agradeció a todos los que han trabajado durante este proceso. «Es fundamental reconocer el esfuerzo de todos los que han estado involucrados en la reparación de los equipos de calefacción y en el mantenimiento de las escuelas «, concluyó.

Los trabajos

Pablo Zúñiga, representante de PEISA Calefacción y Agua Caliente de Río Gallegos, destacó el trabajo realizado en la Escuela 54 de Río Turbio para mejorar su sistema de calefacción. «Vinimos a hacer todos los ductos de calefacción de la escuela. Se colocaron todas las rejillas en las aulas, alimentadas por dos equipos de aire. Realizamos la instalación completa del ducto y la adecuación del establecimiento para garantizar la comodidad de los estudiantes. Además, se colocaron difusores y mangas dentro de las aulas», explicó Zúñiga. El equipo de PEISA trabajó durante 15 días en el lugar, y según detalló el representante, «hoy ya hemos terminado de instalar todo lo relacionado con los ductos, mangas y rejillas, dejando todo listo para el inicio del ciclo lectivo». (Plus news)

