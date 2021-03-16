SPSE realizara cortes por deuda y/o conexiones irregulares
Las Heras-, A través de un comunicado, Servicios Públicos S.E Las Heras comunica a todos los vecinos que se está trabajando en CORTES POR DEUDA Y/O CONEXIÓN IRREGULAR.
Así mismo se informa que se estará MULTANDO al usuario que realice las siguientes anormalidades:
* AUTOCONEXION
* NO ACCESO AL MEDIDOR
* CONEXIÓN CLANDESTINA: 1000 KW POR 24 MESES
Las cuáles serán cargadas contra factura.
PARA REGULARIZAR DICHA SITUACIÓN PRESENTARSE EN NUESTRA OFICINA COMERCIAL SITUADA EN CALLE RIVADAVIA ESQUINA IRIGOYEN EN HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.
1 Comment
PERFECTO, QUE LES CORTEN LOS SERVICIOS!!!!!!! NO DESEO ESTIGMATIZAR, PERO HAY PERSONAS QUE VIENEN Y NO ENTIENDEN LO QUE ES VIVIR EN COMUNIDAD, VAMOS BILBAO A NO AFLOJAR!!!!!, EXCELENTE NOTICIA, ADEMAS QUE RESPONSABILICEN A LOS PROPIETARIOS QUE PERMITEN QUE SE HAGA UNA CONEXION CLANDESTINA, ANDA AL NORTE A DEBER LA LUZ Y EL AGUA, TE LA CORTAN!!!!!!!! CARADURAS, QUE PRENDAN UNA VELA Y COMPREN LEÑA!!!!!!!!!!