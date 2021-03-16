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SPSE realizara cortes por deuda y/o conexiones irregulares

16 Mar 2021 Periodico Las Heras
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Las Heras-, A través de un comunicado, Servicios Públicos S.E Las Heras comunica a todos los vecinos que se está trabajando en CORTES POR DEUDA Y/O CONEXIÓN IRREGULAR.

Así mismo se informa que se estará MULTANDO al usuario que realice las siguientes anormalidades:

* AUTOCONEXION

* NO ACCESO AL MEDIDOR

* CONEXIÓN CLANDESTINA: 1000 KW POR 24 MESES

Las cuáles serán cargadas contra factura.

PARA REGULARIZAR DICHA SITUACIÓN PRESENTARSE EN NUESTRA OFICINA COMERCIAL SITUADA EN CALLE RIVADAVIA ESQUINA IRIGOYEN EN HORARIO DE 08:30 A 14:00 HS.

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1 Comment

  1. EL JUSTICIERO
    16 marzo, 2021 at 12:37 pm — Responder

    PERFECTO, QUE LES CORTEN LOS SERVICIOS!!!!!!! NO DESEO ESTIGMATIZAR, PERO HAY PERSONAS QUE VIENEN Y NO ENTIENDEN LO QUE ES VIVIR EN COMUNIDAD, VAMOS BILBAO A NO AFLOJAR!!!!!, EXCELENTE NOTICIA, ADEMAS QUE RESPONSABILICEN A LOS PROPIETARIOS QUE PERMITEN QUE SE HAGA UNA CONEXION CLANDESTINA, ANDA AL NORTE A DEBER LA LUZ Y EL AGUA, TE LA CORTAN!!!!!!!! CARADURAS, QUE PRENDAN UNA VELA Y COMPREN LEÑA!!!!!!!!!!

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