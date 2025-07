Terminar una carrera es una posibilidad que tienen que tener todos los que habitan este suelo

Santa Cruz-, Este viernes, se realizó la 33º Colación de Grado en la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, en la que 18 estudiantes recibieron sus títulos de grado y pre grado. Así, la Facultad suma un total de 641 graduados y graduadas en su historia, quienes aportarán al desarrollo de la región y el país.

En este contexto, Puig expresó que “hoy reciben su título 18 historias distintas, pero muy ricas. 18 historias que se suman a las 641 que hay en total hoy en la Facultad Regional. Y eso es importante porque no llegaron solos, porque nosotros somos un colectivo, sus familias, sus compañeros, sus profesores”.

“Siempre decimos que damos soluciones técnicas a problemas sociales, eso influye y más en estos momentos que son difíciles, en los que la Facultad tiene que seguir con sus puertas abiertas”, explicó.

Finalizó asegurando que “es ahora que necesitamos el acompañamiento de todos, porque esto recién empieza para ustedes, las y los graduados, no es un fin, es una etapa, un punto de inflexión. También hay que pensar en la deuda de todos y todas las que todavía no pueden acceder a la universidad. Creo que es importante y tenemos que defender y sostenerlo. Terminar una carrera es una posibilidad que tienen que tener todos y todas los que habitan este suelo, porque en vez de ser una sociedad igualitaria, tiene que ser más equitativa, porque hay muchos que todavía no tienen la posibilidad de terminar una carrera”.

Los detalles de la ceremonia

En esta ocasión, la entrega de títulos fue para las carreras de Ingeniería Industrial, Ciclo de Licenciatura en Administración, Ciclo de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura Universitaria en Administración.

Durante la ceremonia, se reconoció a los mejores promedios: Marin Cardenas, Evelyn Aylén (8.63 de promedio), Arévalo Hernández, Jonathan (9 de promedio), Scasso, Ariel Alejandro (9 de promedio) y Silva Neumann, Adry Derliz (8.71 de promedio).

Presidió el evento el decano Sebastián Puig junto a la vicedecana Eva Balcazar Andrade. Acompañaron el secretario de Extensión, Diego Navarro; el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Alan Bjerring; el coordinador de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Martín Fernández, el coordinador de la Tecnicatura en Administración, Daniel Ojeda; los directores de departamento Mario Lurbé, Gustavo Maza, Miguel Tellez, Andrés Mendivil, los directores Norma López y Javier Pastori; docentes, no docentes, familiares y amigos de las y los graduados/as.

