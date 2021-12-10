Todos los nominados de la Fiesta Anual del Deporte 2021
Las Heras-, Se dieron a conocer todos los nominados de la fiesta del deporte 2021, 30 Aniversario..
Con Motivo De La Realización De La Tradicional FIESTA ANUAL DEL DEPORTE Que El Próximo sábado 11 De diciembre Cumplirá Su 30º Aniversario, Se Dieron A Conocer Los Deportes Que Participan En La Edición 2021 y la Lista De Los Nominados En Los Rubros Para Figuras y Revelaciones o Menciones Especiales:
AJEDREZ:
Figuras: IARA AREVALO – TOBIAS RIOS -BRIAN JONES
Revelaciones: BASTIAN SARAVIA – JAZMIN ALANIZ – LUCAS PEREYRA
ATLETISMO
Figuras: EMMANUEL MACIAS- MARINA BENITEZ – JOEL ORTEGA
Revelaciones: CARMEN RAMOS – MELISSA SANCHEZ -CINTHIA MARTEL
AUTOMOVILISMO
Figuras: CRISTIAN BEZUNARTEA -ANDRES JUAREZ – MARCOS ENRIQUE
Revelaciones: DARIO ACUÑA – OSVALDO IVANOFF – ARGENTINO RIQUELME
BASQUETBOL
Figuras: KEYLA ROMERO -DAVID RUBENS – SEBASTIAN SEGOVIA
Revelaciones: FACUNDO LOPEZ – LAURA AMPUERO – FRANCISCO JUAREZ
CICLISMO EN RUTA
Figuras: ARIEL HOSCHWARDT – ANTONIO POZO -HECTOR PEÑALBA
Revelaciones: GIOVANNI PEÑALOZA- NICOLE MAZA – BIANCA GRAMAJO
FUTBOL 11 SUBSEDE LAS HERAS
Figuras: GABRIEL ROMERO – ROMAN MORALES – JONATAN LEON
Revelaciones: KEVIN PEREZ – SANTIAGO SALAS – VICTOR AZUA
FUTBOL 11 SUBSEDE LAS HERAS INFERIORES
Figuras: MAICOL ALVAREZ- GASTON QUIROGA – BAUTISTA VILLAR
Revelaciones: DYLAN ESPINOZA – NAHUEL OJEDA- KEVIN CISTERNA
FUTBOL 11 ASOCIACION DE VETERANOS
Figuras: JAVIER HEREDIA – LUIS FRADEJAS – JAVIER ANDRADE
Menciones Especiales: FRANCISCO CORONEL – JORGE ACUÑA – NELSON SANCHEZ.
FUTBOL 11 LIGA NACIONAL SENIOR
Figuras: MARTIN BARRIENTOS -DAVID NAHUELQUIR -GUSTAVO ULLOA
Menciones Especiales: VICTOR RODRIGUEZ – JAVIER ANDRADE- HECTOR CHANQUEO
FUTSAL FEMENINO MODALIDAD AFA
Figuras: CAROLINA PEREZ – CELESTE SPILMAN OYARZUN – ROCIO APARICIO
Revelaciones: GILDA CORTEZ – CARLA ACOSTA – MARIA BENITEZ
FUTSAL FEMENINO INFANTO JUVENIL
Figuras: AYLEN MARTINEZ- GILDA CORTEZ – NAHIARA RIQUELME
Revelaciones: DELFINA ZIMMER – BRIANNA SEGURA – DAIRA RIVERA
FUTSAL LIGA MUNICIPAL INFANTIL
Figuras: MATEO CAÑAS – JULIAN SUAREZ – BAUTISTA VILLAR
Revelaciones: JOAQUIN QUIROGA –LUCIANO MOREIRA –LISANDRO MARTINEZ
FUTSAL MODALIDAD AFA
Figuras: MATIAS VILLASANTI – CRISTIAN MOREIRA- DANIEL ALVAREZ
Revelaciones: BRUNO SETUAIN – MATIAS QUILODRAN –DIEGO MOREIRA
FUTSAL MODALIDAD CAFS
Figuras: JOHN SANCHEZ – LEANDRO TOLEDO- CRISTIAN MOREIRA
Revelaciones: HERNAN YAPURA – LEMUEL SPILMAN – JOEL SALAS
GIMNASIA ARTISTICA
Figuras: LUDMILA SANTILLAN – AGUSTINA ULLOA – LUCIA MANCILLA
Revelaciones: AGUSTIN SALVATIERRA – LUNA BAIMA – DANA AVILA
HANDBALL
Figuras: FACUNDO VARGAS – AZUCENA CADENAS – CAROLINA DE PABLO
Revelaciones: TATIANA ACUÑA – CIRO DESPO ROMERO – ANGEL A. PERALTA
JUDO
Revelación: DORYS GRANT
Mención Especial: ANGELICA RAMIREZ
KARTING
Figuras: CRISTIAN ENRIQUE – ELIZABETH MUÑOZ – LEONARDO MENDEZ
Revelaciones: AGUSTIN BAIMA – LAUREANO BAIMA – SANTINO SOTOMAYOR
KICK BOXING
Figuras: DALMA SEGURA – FRANCO PUEBLA – GONZALO GANGAS
Revelaciones: FLORENCIA MASSRI – BRUNELLA TOÑANEZ – CAMILA PAZ
MOTOCROSS
Figuras: PABLO SEPULVEDA – ARIEL FIGUEROA – PEDRO QUINTEROS
Revelaciones: MARTINIANO ZANOTTI – BAUTISTA FIGUEROA – SANTIAGO SEPULVEDA
MOUNTAIN BIKE
Figuras: SUSANA BARRIA -MAURO HARO- JOSE SANTANA
Revelaciones: CAROLYN ABELLO – IGNACIO FLORES – UMBERTO MENDEZ
PADEL
Figuras: SANTIAGO SAUCO – LEANDRO GALARZA – CRISTIAN BORDON
Revelaciones: MANUEL BARRIA — HUGO UHRIG – MAXIMILIANO ACIAR
PELOTA A PALETA
Figuras: MAXI AGUILAR – ANGEL GONZALEZ – ANDRES ACEVEDO
Revelaciones: MAXIMILIANO VILLALBA – FABIAN FLORES – VALENTIN FIGUEROA
PICADAS
Figuras: ERIC SILVA – ALEXIS LEMOS – NELSON RIOS
Revelaciones: VALENTINA ALVAREZ – NICOLAS CARRASCO – GASTON MEDIABILLA
RUGBY
Figuras: BRENDA FERREYRA- SOLANGE ACOSTA – CLARISA LEZCANO
Revelaciones: ANTONELLA HARO- CAROLINA ALEGRE- SOFIA ALEGRE
TAEKWONDO
Figuras: IRIS VELASQUEZ – LUCAS JARAMILLO –PEDRO SALAMANCA
Revelaciones: MILAGROS SOSA – RODRIGO BAREIRO-JUAN MANUEL PUÑALEF
TENIS DE MESA
Figuras: JULIO DURAN – FRANCO TAPIA – JAVIER ROSALES
Revelaciones: CAETANO ROSALES – CIRO ROSALES – BRIAN FUENTES
VOLEIBOL
Figuras: DIEGO MOYA – PIERINA QUILODRAN – MARTIN HERNANDEZ
Revelaciones: NILSON BERNARDIS – AGUSTIN RODRIGUEZ – JOSE ALEJANDRO SARAVIA
MENCIONES ESPECIALES 2021
Además de estas nominaciones como figuras, revelaciones y/o menciones especiales de los cuales se elegirá uno en cada deporte y en cada rubro , la organización de la FIESTA ANUAL DEL DEPORTE otorgará Menciones Especiales a deportistas ,instituciones y representantes de hechos destacados durante la temporada deportiva que está a punto de finalizar, según el siguiente detalle:
-30º ANIVERSARIO – PRIMER DEPORTISTA DEL AÑO (RICARDO ENRIQUE)
-DT DESTACADO 2021 -GUSTAVO ISSLER (RUGBY KOSTEN AIKE Y SELECCIÓN U.R.A)
-CAMPEON REGIONAL DE CLUBES DE RUGBY 2021 (KOSTEN AIKE –JUVENIL FEMENINO)
-AUTOMOVILISMO -50 AÑOS DE LA CATEGORIA HOT ROD (RAMON ARIAS)
-ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO “HECTOR CHUECO TORRALBO” –(H. TORRALBO –h-)
-ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL “MARCELO APARICIO”-(Viviana Castro)
-ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ “Dr. PEDRO PRPIC” -(Damiàn Murphy)
-ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY -(Prof. Villagra-Arroyo)
-MENCION ESPECIAL A LA MEMORIA DE OSVALDO CORTEZ – (TAEKWONDO)
-MENCION ESPECIAL A LA MEMORIA DE LORENZO VIGONI – (LAS HERAS DEPORTES)
-MENCION ESPECIAL A LA MEMORIA DE TEOFILO OVIEDO – (TERCER TIEMPO)
-MACARENA FERNANDEZ-DAIANA ARIAS (FISICOCULTURISMO)
-BERNARDO VELIZ – CAMPEON ARGENTINO SUPER MEDIANO DE BOX
-“TERCER TIEMPO” (PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO)- FEDERICO VALLEJOS
-“LOS PROTAGONISTAS (PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO) -ANTONIO BELEN
-“CORTITA AL PIE” (PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO) – RAMON REINOSO
(Fuente: Solo Deporte Las Heras)
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