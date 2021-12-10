DeportesEntretenimientoSociedad

Todos los nominados de la Fiesta Anual del Deporte 2021

10 Dic 2021 Periodico Las Heras
0 0 136 0

Las Heras-, Se dieron a conocer todos los nominados de la fiesta del deporte 2021, 30 Aniversario..

Con Motivo De La Realización De La Tradicional FIESTA ANUAL DEL DEPORTE Que El Próximo sábado 11 De diciembre Cumplirá Su 30º Aniversario, Se Dieron A Conocer Los Deportes Que Participan En La Edición 2021 y la Lista De Los Nominados En Los Rubros Para Figuras y Revelaciones o Menciones Especiales:

AJEDREZ:

Figuras: IARA  AREVALO – TOBIAS RIOS  -BRIAN JONES

Revelaciones: BASTIAN  SARAVIA – JAZMIN ALANIZ –  LUCAS PEREYRA

ATLETISMO

Figuras: EMMANUEL  MACIAS-  MARINA BENITEZ – JOEL ORTEGA

Revelaciones: CARMEN RAMOS – MELISSA  SANCHEZ  -CINTHIA MARTEL

AUTOMOVILISMO

Figuras: CRISTIAN BEZUNARTEA   -ANDRES JUAREZ – MARCOS ENRIQUE

Revelaciones: DARIO ACUÑA – OSVALDO IVANOFF –  ARGENTINO RIQUELME

BASQUETBOL

Figuras: KEYLA  ROMERO  -DAVID RUBENS – SEBASTIAN  SEGOVIA

Revelaciones: FACUNDO  LOPEZ – LAURA  AMPUERO  –  FRANCISCO JUAREZ

CICLISMO EN RUTA

Figuras: ARIEL  HOSCHWARDT   – ANTONIO  POZO -HECTOR PEÑALBA

Revelaciones: GIOVANNI   PEÑALOZA- NICOLE MAZA – BIANCA GRAMAJO

FUTBOL 11 SUBSEDE LAS HERAS

Figuras: GABRIEL ROMERO –  ROMAN MORALES  – JONATAN LEON

Revelaciones:   KEVIN PEREZ – SANTIAGO SALAS – VICTOR AZUA

FUTBOL  11 SUBSEDE LAS HERAS INFERIORES

Figuras: MAICOL  ALVAREZ- GASTON QUIROGA – BAUTISTA VILLAR

Revelaciones: DYLAN ESPINOZA – NAHUEL OJEDA- KEVIN CISTERNA

FUTBOL 11  ASOCIACION DE VETERANOS

Figuras: JAVIER HEREDIA – LUIS FRADEJAS – JAVIER ANDRADE

Menciones   Especiales: FRANCISCO CORONEL – JORGE ACUÑA – NELSON SANCHEZ.

FUTBOL  11 LIGA NACIONAL SENIOR

Figuras: MARTIN BARRIENTOS  -DAVID NAHUELQUIR -GUSTAVO ULLOA

Menciones  Especiales: VICTOR RODRIGUEZ  –  JAVIER ANDRADE-  HECTOR CHANQUEO

FUTSAL FEMENINO  MODALIDAD AFA

Figuras: CAROLINA PEREZ – CELESTE SPILMAN OYARZUN – ROCIO APARICIO

Revelaciones: GILDA CORTEZ – CARLA  ACOSTA – MARIA BENITEZ

FUTSAL FEMENINO  INFANTO JUVENIL

Figuras: AYLEN  MARTINEZ- GILDA  CORTEZ – NAHIARA RIQUELME

Revelaciones: DELFINA ZIMMER – BRIANNA SEGURA – DAIRA RIVERA

FUTSAL LIGA MUNICIPAL  INFANTIL

Figuras: MATEO CAÑAS – JULIAN SUAREZ – BAUTISTA VILLAR

Revelaciones: JOAQUIN QUIROGA –LUCIANO MOREIRA –LISANDRO MARTINEZ

FUTSAL MODALIDAD AFA

Figuras: MATIAS VILLASANTI – CRISTIAN MOREIRA- DANIEL ALVAREZ

Revelaciones: BRUNO SETUAIN – MATIAS  QUILODRAN –DIEGO MOREIRA

FUTSAL MODALIDAD   CAFS

Figuras: JOHN  SANCHEZ – LEANDRO TOLEDO- CRISTIAN MOREIRA

Revelaciones: HERNAN YAPURA – LEMUEL SPILMAN – JOEL SALAS

GIMNASIA  ARTISTICA

Figuras: LUDMILA SANTILLAN – AGUSTINA ULLOA – LUCIA MANCILLA

Revelaciones: AGUSTIN SALVATIERRA – LUNA BAIMA – DANA  AVILA

HANDBALL

Figuras: FACUNDO  VARGAS –  AZUCENA CADENAS – CAROLINA DE PABLO

Revelaciones: TATIANA ACUÑA – CIRO DESPO ROMERO – ANGEL  A. PERALTA

JUDO

Revelación: DORYS GRANT

Mención Especial: ANGELICA RAMIREZ

KARTING

Figuras: CRISTIAN  ENRIQUE – ELIZABETH  MUÑOZ – LEONARDO  MENDEZ

Revelaciones: AGUSTIN BAIMA – LAUREANO BAIMA – SANTINO SOTOMAYOR

KICK BOXING

Figuras: DALMA  SEGURA –  FRANCO PUEBLA – GONZALO GANGAS

Revelaciones: FLORENCIA MASSRI – BRUNELLA TOÑANEZ – CAMILA PAZ

MOTOCROSS

Figuras: PABLO SEPULVEDA  – ARIEL FIGUEROA – PEDRO QUINTEROS

Revelaciones: MARTINIANO ZANOTTI – BAUTISTA FIGUEROA – SANTIAGO SEPULVEDA

MOUNTAIN BIKE

Figuras:    SUSANA BARRIA  -MAURO  HARO-  JOSE SANTANA

Revelaciones: CAROLYN   ABELLO – IGNACIO FLORES – UMBERTO MENDEZ

PADEL

Figuras: SANTIAGO  SAUCO – LEANDRO  GALARZA –  CRISTIAN BORDON

Revelaciones: MANUEL BARRIA — HUGO UHRIG – MAXIMILIANO ACIAR

PELOTA  A PALETA

Figuras: MAXI  AGUILAR – ANGEL GONZALEZ – ANDRES ACEVEDO

Revelaciones: MAXIMILIANO VILLALBA – FABIAN FLORES – VALENTIN  FIGUEROA

PICADAS

Figuras: ERIC  SILVA – ALEXIS LEMOS – NELSON RIOS

Revelaciones: VALENTINA ALVAREZ – NICOLAS CARRASCO – GASTON MEDIABILLA

RUGBY

Figuras: BRENDA FERREYRA- SOLANGE ACOSTA – CLARISA LEZCANO

Revelaciones: ANTONELLA  HARO- CAROLINA ALEGRE- SOFIA  ALEGRE

TAEKWONDO

Figuras: IRIS VELASQUEZ – LUCAS JARAMILLO –PEDRO SALAMANCA

Revelaciones: MILAGROS SOSA  – RODRIGO BAREIRO-JUAN MANUEL PUÑALEF

TENIS DE MESA

Figuras: JULIO DURAN – FRANCO TAPIA –  JAVIER ROSALES

Revelaciones: CAETANO ROSALES – CIRO ROSALES  – BRIAN FUENTES

VOLEIBOL

Figuras: DIEGO MOYA – PIERINA QUILODRAN – MARTIN HERNANDEZ

Revelaciones: NILSON BERNARDIS – AGUSTIN RODRIGUEZ – JOSE ALEJANDRO SARAVIA

MENCIONES  ESPECIALES  2021  

Además de estas nominaciones como figuras, revelaciones y/o menciones especiales de los cuales se elegirá uno en cada deporte y en cada rubro , la organización de la FIESTA ANUAL DEL DEPORTE otorgará Menciones Especiales a deportistas ,instituciones y representantes de hechos destacados durante la temporada deportiva que está a punto de finalizar, según el siguiente detalle:

-30º ANIVERSARIO – PRIMER DEPORTISTA DEL AÑO  (RICARDO ENRIQUE)

-DT DESTACADO 2021 -GUSTAVO ISSLER  (RUGBY KOSTEN AIKE Y SELECCIÓN U.R.A)

-CAMPEON REGIONAL DE CLUBES DE RUGBY 2021  (KOSTEN AIKE –JUVENIL FEMENINO)

-AUTOMOVILISMO -50 AÑOS DE LA CATEGORIA HOT ROD (RAMON ARIAS)

-ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO “HECTOR CHUECO TORRALBO” –(H. TORRALBO –h-)

-ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL “MARCELO APARICIO”-(Viviana Castro)

-ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ “Dr. PEDRO PRPIC”  -(Damiàn Murphy)

-ESCUELA  MUNICIPAL DE  HOCKEY  -(Prof.  Villagra-Arroyo)

-MENCION ESPECIAL A LA MEMORIA  DE  OSVALDO CORTEZ – (TAEKWONDO)

-MENCION ESPECIAL  A  LA MEMORIA DE LORENZO VIGONI  – (LAS HERAS DEPORTES)

-MENCION  ESPECIAL  A  LA MEMORIA DE TEOFILO OVIEDO – (TERCER TIEMPO)

-MACARENA FERNANDEZ-DAIANA ARIAS (FISICOCULTURISMO)

-BERNARDO VELIZ – CAMPEON ARGENTINO SUPER MEDIANO DE BOX

-“TERCER TIEMPO” (PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO)- FEDERICO VALLEJOS

-“LOS PROTAGONISTAS (PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO) -ANTONIO BELEN

-“CORTITA  AL PIE” (PROGRAMA RADIAL  DEPORTIVO) – RAMON REINOSO

(Fuente: Solo Deporte Las Heras)

Tags:
Previous post

Vidal prepara gran celebración por el día del Petróleo con sorteos de autos

Featured Video Play Icon
Next post

(VIDEO) Se eligieron las nuevas autoridades para el 2022 del HCD

You Might Also Like

Médica forense entregaría el certificado de defunción e informe sobre el cuerpo encontrado en la cantera

10 diciembre, 2021
0
Featured Video Play Icon

(VIDEO) Se eligieron las nuevas autoridades para el 2022 del HCD

10 diciembre, 2021
1

Vidal prepara gran celebración por el día del Petróleo con sorteos de autos

10 diciembre, 2021
0

La futbolista Lasherense Camila Alsina, jugara en Defensores de Belgrano

10 diciembre, 2021
0

No Comment

Deja un comentario