Transito y policía retienen motos

Pico Trunacdo-, A las 02 hs de la madrugada, el personal de la Dirección de Transito Municipal con la colaboración del Personal de la División Comisaria Primera procedió a la retención de tres motocicletas por carecer de documentación y una por ser conducida por una menor de edad sin carnet ni permiso habilitante.

Cabe aclarar que ninguno de los conductores portaba elemento de protección personal ( Casco).

Las tres motoclicletas fueron trasladada al corralon municipal y puesta a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

En otro tramo del operativo se procedió a labrar acta de ingraccion al conductor de una camioneta en virtud que circulaba con una antena de internet satélital anclada al parabrisas, obstruyendo la visibilidad del mismo

