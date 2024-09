Tras el incendio, la familia pide ayuda con materiales

Las Heras-, A través de las redes sociales, la familia compartió un mensaje y la lista que necesitan para volver a construir su vivienda.

El mensaje dice lo siguiente:

Buenos días gente! Este es un llamado a la solidaridad.. como sabrán el día domingo a las 00 de la noche se le incendió la casa a mi hermana, destruyendo todo lo que había dentro… No podíamos hacer nada en ese momento porque no sabíamos que se podía recuperar o no, el en día de ayer estuvimos todos en Familia en el lugar, sacando todo lo que se había quemado, nos encontramos con que las perdidas eran totales.. el fuego se llevó todo el esfuerzo de mi hermana para poder tener cada cosa en su casita..

Ella tiene 2 hijos que gracias a Dios al momento del incidente ni ella ni los bebés estaban en el lugar.. Agradecemos de antemano a todas las personitas que nos están brindando su apoyo de corazón!! A quienes se han acercado, estoy armando una nota general en nombre de mi hermana, en donde vamos a realizar un colecta, también realizaremos una rifa o algo para poder contribuir monetariamente con la reconstrucción del hogar… sabemos que son tiempos muy difíciles, pero si hay algo que siempre rescatamos de nuestra amada Las Heras es la solidaridad que siempre nos brinda, nos a tocado ayudar, sin pensar que en algún momento seríamos nosotros como familia quienes estaríamos en esta situación.. Dios sabe porque da estas pruebas.. como todos saben, somos nativos de acá.. La colecta no se va a basar en ropa ni mercadería porque gracias a Dios eso lo podemos solventar.. será más que nada para poder recaudar materiales para poder levantar todo nuevamente!!! Después de que logremos todo, me tomaré el trabajo de mencionar y agradecer públicamente a quienes de corazón se han acercado.. les dejo el contacto al cual se pueden comunicar 2975451176 o 2975306481

ACLARAMOS ALIMENTOS NO, ROPA NO. COLCHONES NO

QUIEN QUIERA Y DESEA ACERCAR SU APORTE PUEDE HACERLO AL Barrio GUEMES MZA 192 solar 15

MATERIALES SON LO QUE SE PRIORIZA