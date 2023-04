Tres veces a las urnas. Desdoblamiento de las elecciones en Santa Cruz

Provinciales-, Con el tiempo cumplido el hecho novedoso es que no se llamará a elecciones de cargos municipales junto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se rumoreaba en un panorama político más que incierto en la provincia.

El pasado viernes 14 de abril venció el plazo que estipula la Ley 55 de los 120 días corridos de anticipación para el llamado a elecciones.

Con los plazos vencidos de la convocatoria a elecciones municipales se visualiza el desdoblamiento de elecciones en la provincia tal cual fuera en el 2019, primero los cargos provinciales y después los cargos municipales.

LA ESTRATEGIA DEL DESDOBLAMIENTO

Las reglas las impone el oficialismo de turno, que busca generar un panorama que le sea beneficioso al momento de ir a las urnas. El desdoblamiento de las elecciones permite a quienes aspiran a cargos municipales y/o provinciales que puedan participar en ambas elecciones, ya que el cronograma de las mismas no los inhabilita.

Esta estrategia del Frente de Todos ya se planteó en el 2019, donde los intendentes o candidatos con mayor caudal de voto fueron en las listas de diputados provinciales y/o por distrito para acompañar territorialmente el voto hacia la Gobernadora Alicia Kirchner, y luego en las elecciones generales fueron candidatos en su ciudad. Un claro ejemplo es Fernando Cotillo en Caleta Olivia, que fue candidato Diputado por Pueblo en Agosto del 2019 y luego obtuvo la Intendencia en Octubre del 2019, dejando la banca de diputado por pueblo a Liliana Toro que era su suplente.

LOS NOMBRES DEL FRENTE DE TODOS PARA LA GOBERNACIÓN

En punta salen los nombres de tres intendentes, Belloni-Grasso-Cotillo, que con este cronograma podrán disputar la gobernación de Santa Cruz y en caso de no ganar podrán volver a presentarse a candidatos en sus localidades. Si bien la Gobernadora Alicia Kirchner no termina de definir si será o no candidata nuevamente, el panorama del Frente de Todos no es el mejor, la estrategia que empieza a visualizarse marca claramente que no cuentan con un referente político que aglutine el voto y les permita ganar nuevamente la provincia sin el uso de la ley de lemas.

Algo que se discute puertas adentro entre intendentes y funcionarios del gobierno provincial, ya que nuevamente los intendentes reclaman que deben salir a poner su nombre en la listas por la falta de representantes del gobierno provincial o de integrantes del mismo gabinete, mensaje claro para los ministro/as y secretario/as de Alicia Kirchner.

LA CAMPAÑA CON LOS FONDOS DE YPF

Los anuncios que iniciaron en el 2022 y que se refuerzan en este 2023 marcan como la empresa YPF trae millones de dólares a la provincia para la campaña electoral.

Hemos observado un sinfín de actos políticos y anuncios de millones y millones para las intendencias por parte de la empresa estatal. Es de allí que aparece nuevamente el nombre de Pablo González como candidato, aunque todavía no queda claro en qué cargo.

Mientras se juegan las cartas políticas, YPF aumentó este domingo un 4% el valor del combustible y seguirá haciéndolo hasta Julio de este año. Después no sabemos que pasará, pero la noticia no pasa desapercibida cuando justo es la empresa estatal que estará financiando la campaña en Santa Cruz.

El DILEMA DE LA OPOSICIÓN

Los encuentros y reuniones de la mesa de Cambia Santa Cruz no dan muestras de una estrategia que permita fortalecerse en busca de ganar la elección provincial. En cada encuentro aparecen más nombres en danza, pero que no dejan de disputar los espacios propios dentro de la estructura. Un claro ejemplo es la aparición de cada vez más candidatos de Río Gallegos que superan ampliamente la cantidad de cargos electivos en disputa a nivel provincial.

El llamado al diálogo con otras fuerzas hasta ahora no ha sido más que una manifestación pública, que luego los propios referentes políticos y diputados se han encargado de manifestarse como reticentes a acuerdos que pongan en riesgo sus posibilidades de ser candidatos.

El partido SER, presidido por el Diputado Nacional Claudio Vidal, también manifestó la predisposición al diálogo con otras fuerzas, pero hasta el momento no se conocen que se hayan realizado esos encuentros. En esa realidad podríamos ir a una elección de tercios, donde cada frente electoral saca cuentas sobre sus posibilidades de imponerse en la elección por sí mismo.

Con ese panorama en Santa Cruz iríamos tres veces a las urnas; en Agosto las P.A.S.O, en Septiembre Gobernación, en Octubre cargos municipales y la general nacional. (Nota: La vanguardia Noticias)