Una familia tipo necesitó casi $700.000 para no ser pobre en febrero

A la par de la difusión del dato de inflación del último mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice de Canasta básica total de febrero subió un 15,8% en comparación con el mes anterior. De este modo, una familia tipo necesitó $ $690.900 para no ser pobre en ese periodo.

En tanto, la Canasta básica alimentaria, la que marca el umbral para no caer en la indigencia, subió 13,1% y una familia necesitó 322.851 para atender las cuestiones elementales de alimentación, publica Clarín.

Según precisó el INDEC, la canasta básica lleva un aumento acumulado 34,1% en lo que va del año.

El organismo también precisó que una persona adulta necesitó en febrero $223.593 para no ser pobre y $104.483 para no ser indigente.

Para determinar la Canasta Básica Total se amplía la Canasta Básica Alimentaria con bienes y servicios no alimentarios.

En enero, la Canasta básica total había subido 20,4% y una familia tipo había necesitado $ 596.823,18 para no ser pobre. Para no ser indigente el mismo grupo de dos adultos, un hijo y una hija precisó $ 285.561 para no caer en la indigencia.

Estos datos se conocen horas después de que el Gobierno anunciase la apertura de importaciones para productos de la canasta básica, tras la reunión que mantuvo en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, con supermercadistas.

“Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de hacer los precios más competitivos con alguna quitas de impuestos”, indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni en conferencia de prensa.

El Ministerio de Economía precisó que los productos afectados serán: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos, pañales, entre otros. (Comodoro 24)

En Las Heras se habla de $900 mil, y así lo hicieron saber un grupo de vecinos cuando durante semanas hicieron un reporte de cuanto sale vivir acá en el sur, una familia tipo de cuatro personas.