Vamos a hacer el Festival por tradición, porque nuestra comunidad debe salir adelante en esta temporada y lo vamos a hacer juntos

Los Antiguos-, La Intendente Prof. Zulma Neira fue entrevistada por Infomix, expresando el trabajo de todo un equipo para realizar la 34º edición y para volver a enfocar a Los Antiguos como próximo destino turístico y descansar en familia.

La presentación oficial de la Fiesta Nacional de la Cereza se realizó este domingo 15 de diciembre en sala de situaciones de la Municipalidad de Los Antiguos, en donde la Jefa Comunal no retrocedió y apuesta a que esta edición conserve la tradición antiguense, como el permanente fomento de los productores de frutas finas, de los emprendedores, hoteleros y gastronómicos, acompañando a todos los sectores sin distinción para atravesar momentos económicos duros.

Consultada sobre la decisión, Neira explicó que “nosotros no queríamos bajar el festival, por lo que implica, hay muchas familias en nuestra comunidad que año a año esperan el Festival para producir, promover y potenciar sus crecimientos en plena temporada, y no queríamos quitarles esa posibilidad; por el contrario, redoblamos los esfuerzos con el equipo que me acompaña y lo vamos a hacer, tengo fe que será una nueva edición para que las familias pasen esta temporada con nosotros”.

“En Los Antiguos hay costanera hay camping, hay ofertas hoteleras y gastronómicas, hay producción de mucha calidad, hay un comercio latente y queremos que sigan creciendo, queremos acompañar a quienes se esfuerzan por dar lo mejor, queremos que en Los Antiguos siga creciendo el comercio interior y esa es nuestra bandera, no dejar a nadie de lado, que salgamos juntos aún en los momentos más difíciles”, expresó la mandataria.

Además, recalcó que “este trabajo es una inversión en todos sus ámbitos, es invertir en cultura, en tradición, en producción, la inversión no tiene límite y cada sector cumple un rol específico, invertir en un Festival como el que tenemos no es gasto, es aprovechar la gran oportunidad de tener tantas riquezas y apostar por su comunidad, es eso, lejos de la mala publicidad que debe tener un festival en tiempos económicos difíciles, para mi es una inversión, dejemos en vida siempre lo mejor para la comunidad, esa es la motivación”. (Nota Infomix)