Vecina de Río Gallegos: Tomen conciencia, algo así no lo sentí nunca

Provinciales-, Así lo manifestó una vecina con COVID- 19 positivo, que tras 8 días continúa en tratamiento y sufriendo por los síntomas En diálogo con el Diario Nuevo Día reiteró su llamado a tomar conciencia y a cuidar, sobre todo, a los adultos mayores.

Una vecina debió ser internada y recibir tratamiento debido a que se trata de uno de los casos positivos de Coronavirus en Río Gallegos. La normativa y tratamiento cuidadoso que debe darse a estos casos, así como la protección de su familia, hace que no se pueda brindar su identidad, pero ella consideró muy importante que su mensaje llegue a la población.

A través de las redes sociales contó su mala experiencia (acompañada de una foto cuyo uso autorizó a este medio) y llamó a la población, urgentemente, a tomar conciencia.

Fernández: «El coronavirus lejos está de ser derrotado» en el país

«Para los que creen que no se pueden contagiar que son inmunes a esta mierda, tomen conciencia y cuídense . No salgan si no es necesario. Esto es una mierda, lo que se siente no lo sentí nunca sentirte que se te puede ir la vida de un momento al otro», indicó.

«Estoy sin hambre sin sed , sin sentir olores y sabores pero lo peor fue mi séptimo día con mucho dolor de cabeza fiebre y tos! De una vez por todas cuidense y cuiden a los adultos mayores que si me agarro a mi tan fuerte para ellos debe ser peor!», manifestó y en diálogo con El Diario Nuevo Día, señaló que es el octavo día que sigue en esta situación.

«Espero se termine de una vez esto. Jamás creí que yo iba a contagiarme el virus», manifestó en su texto y reiteró, mientras espera su recuperación, que es necesario cuidarse y a todos en conjunto, ya que nadie está exento de poder atravesar esta desagradable situación. (El Diario Nuevo Día)