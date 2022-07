Vecina indignada por el robo a su casa en el B Las Américas

Las Heras-, Una vecina se encuentra indignada tras el robo a su casa en el barrio Las Américas. El hecho ocurrió durante el fin de semana y a pesar de que hay filmaciones la justicia todavía no a dado ninguna orden, ya que se encuentra de feria.

La vecina P.B. manifestó en sus redes los siguiente: “La verdad estoy cansada de no tener respuestas!, Vivo sola con mis Nenas. El sábado a las 23:20 me entraron a Robar a mi casa! Se llevaron 2 teles, una planchita, una compu, Bomba Prezuridadora! y lo que no se pudieron llevar me rompieron todo!

No pido que me regalen nada solo pido Justicia…Por pedido de las personas que están en mi caso no subo los videos.. Mientras los que me robaron hacen su vida normal.

Mis hijas y yo estamos aterradas. Mis hijas de vacaciones sin tele, llorando por sus cosas! vos me bajaste la térmica de mi casa y las cámaras filmaron igual! Necesito que alguien me ayude a que se haga justicia… y a los que entraron a mi casa tienen su trabajo con que Necesidad lo hacen! Háganse cargo de lo que rompieron…y devuelvan las cosas. Es una vergüenza…. No hay móviles para que la Policía recorra, están trabajando en pésimas condiciones! No hay gente. Las Heras creció y necesitamos. URGENTE SOLUCIONES

…Pido la colaboración de todos que compartan…»