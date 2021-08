Vecino denuncia sentirse estafado por el Banco local Santander Río

Las Heras-, Lo cierto es que el cliente del banco Santander Río sucursal Las Heras no opera con su cuenta de ahorro desde el año 2017. La institución nunca le renovó su tarjeta de débito a pesar de los múltiples reclamos. Hoy la entidad bancaria desde su filial en Las Heras no solo no le permite cerrar su caja de ahorro, sino que le exige que regularice una deuda.

“Los hijos de puta no me renuevan la tarjeta de débito desde hace años y encima me quieren cobrar” afirma el ex cliente indignado que hoy exige por el cierre de su caja de ahorro.

El vecino de Las Heras relata que fue invitado a abrir su cuenta de ahorro por el gerente en el año 2014, el mismo año que la sucursal bancaria abrió sus puertas en Las Heras y ese mismo año le ofrecieron hacerse cliente del banco.

En el año 2017 la tarjeta de débito se venció y hoy el vecino demanda en la entidad bancaria para que le cierren su cuenta ya que no pudo utilizarla porque la entidad nunca le renovó los plásticos desde hace más de cuatro años.

Tarjeta de débito vencida en el 2017

El ex cliente la última vez que se dirigió a la institución bancaria en Las Heras, después de un año de no poder reclamar ya que es persona de riesgo y se mantuvo aislado por la pandemia, fue cuando se enteró de la noticia que lo indigno.

Al cliente se le informo que no puede cerrar su cuenta porque antes debería abonar una deuda de mantenimiento por las mismas que hace años no puede utilizar.

“Hace cinco años que no puedo usar mi tarjeta y estas mierdas ahora reclaman” remata furioso.

Cabe resaltar que para operar en la mencionada institución bancaria por línea de cajas existen importes mínimos para operaciones y por lo tanto es imprescindible acceder a la caja de ahorro por cajeros automáticos. (Nota: Noticias Las Heras)