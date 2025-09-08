Viajaban a Caleta con carne de guanaco y fueron descubiertos

Santa Cruz-, Un control vehicular preventivo realizado por la División Unidad Operativa Caminera Tres Cerros culminó con el decomiso de una considerable cantidad de carne de guanaco, en lo que constituye una infracción a la normativa de caza provincial.

El hecho tuvo lugar el domigo 7 de septiembre, a las 19:40 horas, sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2113.

Durante la inspección de una camioneta Chevrolet S10 gris, en la que viajaban dos hombres, los efectivos policiales encontraron en la caja del vehículo una gran cantidad de carne cubierta con una manta. Al ser interrogados, los ocupantes admitieron que se trataba de carne de guanaco, obtenida de una jornada de caza y que se dirigían a Caleta Olivia.

Si bien los individuos contaban con la documentación de las dos carabinas que transportaban y la del vehículo, el hallazgo de la carne representó una infracción a la Ley Provincial N° 2.373.

Según esta normativa, la temporada de caza de guanacos se extiende únicamente del 1 de abril al 31 de agosto, por lo que la actividad se encontraba fuera de temporada.

La carne incautada, que incluía aproximadamente 30 paletas, 30 lomos y 30 cuartos, fue secuestrada y posteriormente incinerada, siguiendo el protocolo establecido para estos casos. A pesar de que los responsables no registraban causas judiciales pendientes en el sistema SIFCOP, se labraron las actuaciones administrativas correspondientes. El caso ha quedado a disposición del Consejo Agrario Provincial – Delegación Puerto San Julián para las investigaciones y sanciones pertinentes.(La Vanguardia noticias)

Visited 10 times, 10 visit(s) today