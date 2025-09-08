Vidal al Gob. Nacional: «Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos»

Santa Cruz-, En el marco de las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires, que marcaron un revés para el oficialismo nacional, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se pronunció con dureza sobre el rumbo del gobierno central y llamó a construir desde el interior productivo.

A través de su cuenta en la red social X, Vidal expresó que «los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional», en referencia a los resultados que favorecieron a fuerzas opositoras en distritos clave como la Primera y Tercera sección electoral. «Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos», sentenció el mandatario santacruceño.

La jornada electoral, que renovó 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, se desarrolló con una participación superior al 60% del padrón. El resultado fue interpretado por diversos actores políticos como un llamado de atención al gobierno nacional, en medio de un contexto económico marcado por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

En su publicación, Vidal también remarcó que «los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas». El gobernador, aprovechó el momento para reafirmar su pertenencia a la alianza de gobernadores: «Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común».

El mensaje concluyó con un llamado a la unidad: «Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos», acompañado del hashtag #ProvinciasUnidas.

Las declaraciones de Vidal se inscriben en una estrategia de construcción federal que busca fortalecer el protagonismo de las provincias en el debate nacional. (Nuevo Día)

