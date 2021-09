Vidal: Es el momento de elegir qué modelo de provincia queremos

Provinciales-, El pre candidato a Diputado Nacional por SER Unidos se refirió a la oportunidad que tienen los santacruceños de comenzar a cambiar la realidad este domingo, cuando se lleven a cabo las elecciones primarias para la legislatura nacional.

En la última comunicación radial antes de la veda, Vidal expresó su malestar con “esto de usar los partidos políticos tradicionales y sus ideologías en momentos de campaña, y después de lograr el objetivo abandonarlas”.

“Este modelo político nos condenó a las condiciones lamentables y tristes que se viven en esta provincia. Nosotros proponemos algo distinto. Los santacruceños merecemos vivir mejor” puntualizó.

“Es el momento de decidir qué modelo de provincia queremos. Una donde hace muchos años no funciona el sistema educativo, no se genera empleo genuino, las industrias son diezmadas. Donde miles de habitantes no tienen servicios esenciales, y nos vienen mintiendo hace mucho tiempo. Si queremos todo lo que está sucediendo, sigamos votando de la misma manera”.

“Nosotros estamos convencidos de que es el momento de poner un parate a esta mala política de estado. Si entendemos que tenemos la posibilidad de salir adelante, porque Santa Cruz reúne las condiciones, tenemos que empezar a votar distinto”

“Es el momento de terminar con la política familiar, de amigos, conocidos, que ha perjudicado notablemente a toda la sociedad. Este espacio oficialista ya no representa a la mayoría” finalizó el pre-candidato por SER Unidos.