Vidal: Este es un nuevo espacio que plantea un proyecto para poner de pie a Santa Cruz

Provinciales-, Así lo manifestó Claudio Vidal, el candidato a diputado nacional del partido Ser Unidos, habló y dio su mensaje en la capital provincial luego de finalizados los comicios en el día de ayer.

Quedan dos meses para definir la banca de diputados nacionales y en su discurso expresó, «quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada compañero/a, cada hombre, mujer, vecino, vecina, de toda esta provincia que confió en nosotros a comienzos del 2019, agradecer a los que se sumaron que aportan muchísimo a este gran proyecto de renovación, sinceramente a los que tuvimos la capacidad y madurez política de conformar un nuevo espacio en donde se plantea la generosidad la apertura y las ganas de trabajar en un proyecto que permita poner de pie a Santa Cruz, estoy emocionado, falta mas del 32, 33% de las mesas, y nosotros hoy ya superamos ampliamente los resultados del 2019, esto quiere decir, que 36.000 almas de Santa Cruz acompañan este proyecto, que tiene como finalidad , representar a cada uno de Uds. reconstruir una provincia con igualdad de condiciones para todos, que pueda generar empleo, que pueda pagar salarios dignos a sus trabajadores , reconstruir una provincia que termine con la pobreza».

El referente político hizo duras críticas al gobierno provincial y referentes políticos, por el estado en el que se encuentra la provincia, desempleo, pobreza, sumidos en la inflación y en este sentido dijo, «en esto tengo que ser critico porque me duele en el alma ver dirigentes políticos oficialista y de la oposición que muchas veces fue funcional, de una provincia que realmente no existe, no se están dando cuenta que hay pobres, necesidad, que hay agotamiento, gente cansada , que merecemos vivir mejor, que es un derecho poder salir adelante y es por eso compañeros/as que este espacio esta dispuesto a seguir trabajando, este es el comienzo, no es poca cosa que un espacio político conformado por trabajadores/as, vecinos/as solamente en dos años, hoy esta disputando el primer lugar a nivel provincial, llegamos para quedarnos y trabajar por ustedes».

Y aseveró, «quiero ver a mi provincia de pie, voy a trabajar incansablemente, basta de egoísmo, lo vamos a poder hacer juntos en un proceso de construcción, entre todos vamos a poder. Quiero agradecer profundamente a todos los que nos están acompañando, en 28 de noviembre y Rio Turbio se realizó una gran elección, Caleta, Truncado, el 14 de noviembre ya estaríamos ocupando una banca en la diputación nacional, quiero agradecer el esfuerzo, de los Carambia, Facundo Prades, Roberto y de Jorge y de todo corazón a Sergio Acevedo, es una de las personas que ama tanto a Santa Cruz y que hace un gran aporte a este proyecto».

Finalmente terminó diciendo Vidal, «recorrer la provincia es muy duro, y les puedo asegurar que no entiendo con las condiciones que tiene nuestra provincia y los recursos, no entiendo porque estamos en esta situación. En nuestra provincia también hay villas, gente sin servicios, trabajadores que son muy pobres, esto habla de la necesidad urgente que tiene Santa Cruz». (La voz santacruceña)