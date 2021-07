Vidal inauguró el mástil más alto de Sudamérica

Provinciales-, Los santacruceños tienen hoy en la localidad de Río Gallegos el mástil más grande de la región con 75 metros de alto que exhibe una bandera argentina de 13 por 25 metros ubicado en el barrio Arrabales.

En el marco del acto por el 9 de Julio, el secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la inauguración del mástil más alto de Sudamérica junto a diferentes funcionarios y dirigentes políticos.

“Yo creo que, en esos años cuando buscaban unificar criterios, unificar ideas, alcanzar la independencia, pensaban en un país distinto; me atrevo a decir que pensaban en un país mucho mejor, en un país sin tanta desigualdad, en un país donde el 50% de sus habitantes no sean pobre”, expresó Vidal. Dejando en claro que “esas son las cosas que duelen, que hay que modificar y creo que esa es la tarea de cada uno de nosotros y de todos los que trabajan día a día para tener un país mejor, más federal”.

En tal sentido, el secretario general agregó que “para hablar de independencia, tienen que prevalecer la independencia económica”. “No se dan una idea el dolor que sentimos en el equipo de trabajo del sector que represento, cuando vemos que se llevan todo nuestro recurso y pareciera que nosotros en la Argentina, y en esta provincia, estamos dispuesto a regalar lo que es nuestro y le corresponde por auténtico derecho a cada uno de los santacruceños y argentinos”, enfatizó.

También, hizo referencia a otras actividades económicas que se realizan en el país y que claramente aportan poco o nada a la comunidad. En tal sentido detalló que “muchas veces los compañeros de plataforma nos envían videos en donde vemos inmensas flotas de buques de otros países explotando y llevándose nuestro recurso, ahí nuevamente vuelve a fallar la política que permite que esto suceda en nuestro país”. “Si vamos a la actividad minera, que también es nuestra, nos corresponde, y que serviría para contribuir en terminar con la pobreza en nuestro país, vemos que empresas de otros países explotan el recurso y se llevan todo, no dejan valor agregado, ni riquezas para el pueblo” señaló.

Por su parte, aclaró que el resultado del comportamiento de muchas empresas extranjeras deja al país y a la provincia con “gente sin trabajo, gente sin poder comer, escuelas que lamentablemente no están en las condiciones que tienen que estar”. “Hoy todos enfrentamos esta pandemia, muchas veces con un sistema sanitario colapsado por falta de insumo, por falta de aparatología. Vemos en este tiempo en que no hubo presencialidad en las aulas, que los docentes hicieron un gran esfuerzo por tratar de darle clases a nuestros hijos virtualmente, y lo hicieron con pocos recursos, tratando de llegar a sus alumnos en distintas localidades donde no hay conectividad, donde no todos tienen la posibilidad de tener una computadora o internet”, precisó.

Vidal puntualizó sobre la extranjerización de la tierra y sus consecuencias, diciendo que “a veces nos enteramos por los diarios, o por comentarios de algunos compañeros y compañeras que demuestran el inconformismo en redes y medios, que personas extranjeras llegan a nuestro país, a las diferentes provincias y se quedan con tierras que tienen un elemento vital como el agua”. Y se preguntó: “¿qué queda para nosotros, cuando sabemos muy bien que muchos pueblos, incluso en esta provincia, muchos habitantes no tienen agua?”.

Para finalizar dijo que “estemos dispuestos para trabajar para revertir esta situación. Cada uno de nosotros queremos nuestra tierra, nuestra Patria, nuestro país. Para salir adelante necesitamos trabajar en unidad”.

Del acto participó el diputado nacional, Antonio Carambia; el diputado provincial, José Luis Garrido; el diputado por pueblo por Las Heras, Hernán Elorrieta, el diputado por pueblo por Pico Truncado, Miguel Farías; el intendente de la ciudad de Las Heras, José María Carambia, el presidente del HCD de Pico Truncado, José Luis Quiroga; el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Sergio Acevedo; el exi ntendente de Caleta Olivia, Facundo Prades; el exintendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich, y concejales con mandato cumplido. Además, funcionarios provinciales del área desarrollo social, concejo agrario, medio ambiente y energía (Nota: Tiempo Sur)