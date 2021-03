Vidal: «La relación con el gobierno provincial está cortada»

Provinciales-, El sindicalista dijo que tiene mejor relación con el gobierno nacional y sostuvo que el oficialismo provincial está equivocado, «es una pared con la que no me quiero chocar» sostuvo. También expresó que es bueno que los santacruceños ocupen lugares claves en YPF en referencia a la designación de Pablo González.

En una extensa entrevista con FM Vanguardia 106.1, el sindicalista Claudio Vidal habló de diferentes temas vinculados con el sector petrolero y además, dejó su postura sobre el papel del gobierno de Alicia Kirchner.

En principio, Vidal celebró que se haya podido revertir el presupuesto que la empresa YPF tenía con Santa Cruz, «era insuficiente, si bien es algo que lo tienen que anunciar ellos, lo importante de revertir el presupuesto de inversión, para levantar los sectores,» expresó, y propuso que, bajo la presidencia de Pablo González, la operadora logre conformar equipos, «para terminar con la burocracia y falta de respuestas, así podremos acompañarla para que funcione y sea pujante.»

En este sentido, valoró la designación del ex senador, «es bueno que los santacruceños ocupen lugares claves en ypf, resta el compromiso de devolverle a Santa Cruz, la actividad que le sacaron en estos años de ajuste y flexibilización, desinversión,» indicó.

Vacuna VIP

Por otra parte, fue consultado sobre el accionar de algunos mandatarios provinciales que sacaron ventaja para vacunarse antes de tiempo, Vidal hizo una analogía y señaló que esto, es lo que pasa con muchas cosas en la provincia, «son los abusos de la política de esta provincia que no me asustan, pero era de esperarse porque son los mismos de siempre» precisó, y alertó que la gente está cansada, «no tuvieron respeto por los trabajadores de la salud y por quienes perdieron un familiar, espero que tomen conciencia del daño que provocaron, sería importante las disculpas del caso a toda la sociedad», sostuvo.

Quiebre con provincia

En otro tramo de la entrevista también se le preguntó por la posibilidad de ir por afuera del Frente de Todos en las legislativas 2021, «son decisiones que se van a tomar en un congreso, somos un sector democrático y la decisión final la tomaremos entre todos, aunque no lo descarto», dijo, pero dejó en claro su pertenencia al Frente de todos, «nosotros somos parte del frente, no así el oficialismo de esta provincia, que son los equivocados y los que no siguen el mensaje del gobierno nacional, solo hay que ver cómo actúan, hoy tengo mejor relación con funcionarios nacionales que provinciales, la relación con el gobierno provincial está cortada, se cerraron, piensan que tienen toda la razón, yo no me quiero chocar contra esa pared», argumentó.

Al mismo tiempo ponderó la figura de Máximo Kirchner, «es uno de los pocos sectores que está armado y ocupando lugares importantes, esto dice mucho y puede ser un gran mensaje», señaló Vidal.

En esta línea Vidal mostró sus diferencias con el gobierno provincial y les envió un mensaje para que no traten de boicotear a su espacio político «SER», «los vecinos la están pasando mal, tienen salarios bajos que no pueden pagar los impuestos, les pido que hagan las cosas bien y que no pierdan tiempo en golpear a un espacio nuevo que busca hacer las cosas distintas y que representa a mucha gente que le gustó este proyecto, sólo pedimos que nos dejen trabajar y que no pongan palos en la rueda, con eso me alcanza», argumentó.

Por último, tuvo una mención sobre las recientes declaraciones de Juan Grabois quien acusó a los trabajadores petroleros de gastarse el sueldo en drogas, «por lo visto esta problemática no la tenía como flagelo al hablar tan despectivamente» explicó Vidal y agregó «no me podía quedar callado, es un comentario desacertado, el sector petrolero merece respeto, en esta actividad los compañeros le ponen esfuerzo para sacar la actividad adelante, de todas maneras es sano que haya pedido disculpas es lo que corresponde», finalizó. (La Vanguardia Noticias)