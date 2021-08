Vidal: La salida del Frente de Todos es definitiva y SER empieza a tener identidad propia

Provinciales-, Lo aseveró el precandidato a Diputado Nacional por SER Santa Cruz, Claudio Vidal. Dijo que el espacio «no volverá al Frente de Todos» y que es tiempo que «sea un partido con identidad y propuestas propias». Aseguró que «es posible» recuperar muchos de los beneficios que se perdieron, como el precio diferencial de combustibles y el subsidio al gas.

Los precandidatos del partido SER que lidera el petrolero Claudio Vidal se presentaron formalmente en una actividad desarrollada en Río Gallegos donde explicaron el proyecto que dicho espacio intenta desarrollar en caso de alcanzar alguna de las tres bancas en disputa en las elecciones legislativas de este año.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz y máximo referente del partido SER, Claudio Vidal, señaló «el alejamiento del Frente de Todos tiene que ver con la decisión de darle identidad al espacio, tiene que ver con el malestar en la falta de interés del gobierno de escuchar nuestra posición y nuestras propuestas en beneficio de la comunidad. No nos sentíamos parte y no está bien continuar formando parte donde no se nos escucha».

«No logramos encajar en el Frente de Todos, es una salida definitiva sin retorno» sentenció Vidal que al referirse a la condición de que SER este compuesta por peronistas, radicales y referentes de partidos vecinales «es la forma de unir ideas y proyectos en beneficio de la gente de la provincia. Es necesario empezar a renovar, es importante escuchar más ideas provengan de donde provengan, es lo que pide la gente y dejar de lado un poco las tradiciones del voto partidario por pertenencia partidaria únicamente «.

«La política se ha convertido en una guerra donde no se discuten ideas, sino quién critica más de un lado para el otro. La ecuación tiene que ser distinta. La gente está cansada de esa discusión porque no le soluciona nada. Hay que proyectar para adelante. La gente necesita soluciones, ya no quiere escuchar críticas entre sus representantes. La gente necesita soluciones y respuestas, tenemos que trabajar en un proyecto que le permita a la provincia salir adelante» agregó.

Vidal dijo que si algo hizo SER Santa Cruz fue seguir trabajando «nosotros sin ser el Estado colaboramos en lo que podemos. Somos el único espacio que después de las elecciones del 2019 y más allá del resultado continúo trabajando, la gente lo sabe, la gente lo vio. Nosotros si asumimos un compromiso lo cumplimos» señaló.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar algunos de los beneficios perdidos como el valor diferenciado de los combustibles, el reembolso a los puertos patagónicos o el subsidio al gas, aseveró «creo que sí, hay que tomar decisiones y tienen que ser en favor de la provincia. Tema que no sea en beneficio de la provincia, o que no signifique mejorar la calidad de vida de los santacruceños, no se vota».

«Tenemos que salir de la idea que nos han hecho creer que no se puede pensar en una provincia industrial. Hay que comenzar, Santa Cruz está estancada hace muchos años y hubo dirigencia política que se encargó de aplicar el desánimo, el no se puede. Nosotros trabajamos para cambiar eso, debemos empezar a trabajar por una provincia como la que nos merecemos» y concluyó «ojalá pronto podamos consensuar con todos los sectores, trabajar por la provincia, dejando de lado las diferencias con el único objetivo de que todos podamos estar mejor». (Nota: El Mediador TV)