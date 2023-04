Vidal: La salud No es prioridad para el Gob Pcial, pero Si para SER Santa Cruz

Provinciales-, Desde #SERSalud continuamos con la Campaña de atención primaria y control pediátrico para niños sanos en distintas localidades de la provincia.

Con la misma responsabilidad social y solidaridad de siempre, seguimos trabajando en la prevención y contención integral de la salud de todos los santacruceños.

Esta actividad la llevamos adelante a través de un equipo interdisciplinario liderado por el Dr. Ariel Varela y la Dra. Mónica Pereyra; contamos con médicos, enfermeros, auxiliares de la Salud profesionales y con mucha dedicación y calidez humana; además, del móvil sanitario y una ambulancia de urgencias para traslados.

Seguiremos sosteniendo esta campaña todo el año, tenemos un objetivo claro y común, vamos a decir presente como siempre, intentando dar una mano donde hace falta. No somos el Estado, no tenemos su presupuesto ni estructura, pero hacemos mucho con lo que tenemos, no nos quedamos de brazos cruzados. Si existe decisión política, todo es posible.

𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐎𝐂𝐔𝐏𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃 𝐄𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐂𝐑𝐔𝐙

El sistema sanitario presenta una situación de quebranto y abandono pocas veces visto en Santa Cruz. El destrato a los trabajadores que demuestra el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, es preocupante.

En las últimas semanas pudimos conocer las medidas de fuerza de trabajadores de la Salud en el Hospital Distrital de Perito Moreno y Gobernador Gregores. Y, también, reclamos y quejas en distintas localidades, como el caso de Río Gallegos y Caleta Olivia. Mi solidaridad con todos los trabajadores y el pedido a las autoridades para que resuelvan lo antes posible todos estos conflictos.

El desinterés y la desidia que encarga el gobierno provincial en este tema es alarmante. El sistema sanitario hace mucho que atraviesa una situación delicada y absurda. Hoy, la insostenibilidad financiera, la corrupción, el atraso estructural y las desigualdades territoriales provocan que la atención esté seriamente comprometida.

Faltan profesionales, faltan especialistas en los Hospitales, faltan camas, falta aparatología, falta capacitación, falta que los trabajadores cobren dignamente. ¿Dónde está el Estado cuando un padre debe suplicar por un avión sanitario para trasladar a su hija porque en Santa Cruz no están los especialistas y recursos para atenderla? Cada vez estamos peor en este tema y parece que no les importa.

𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐇𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐑

A diferencia de la actitud que muestra el Gobierno provincial, para SER la salud siempre ha sido algo prioritario, uno de los temas centrales que no se pueden desatender ni menospreciar. Por eso, desde el primer día nos comprometimos y buscamos sumar acciones que colaboren con el sistema sanitario y los vecinos.

A lo largo de estos años hemos asistido y colaborado con el mantenimiento de diferentes instituciones sanitarias -públicas y privadas-, hemos acercado insumos a Hospitales y salas de primeros auxilios, nos hemos acercado a diferentes instituciones y organizaciones de la Salud para ponernos a disposición.

En la pandemia estuvimos en la primera línea, recorrimos las localidades con un móvil sanitario equipado con test PCR, técnicos bioquímicos, enfermeros y médicos que detectaban y seguían los casos positivos; entregamos a diferentes establecimientos elementos como alcohol en gel, máscaras de protección facial, tapabocas y cartelería sobre la prevención dentro de cada institución pública o privada. Mucho antes habíamos ayudado al Hospital de Río Gallegos con mobiliario y refacciones en salas y consultorios e hicimos lo mismo con diferentes clínicas privadas; y antes de eso, dimos una mano al Hospital de Pico Truncado cuando se incendió.

De la misma manera, ayudamos a las salitas de primeros auxilios en los diferentes barrios de la provincia, y siempre estamos junto a las instituciones educativas y gremiales acompañando con diferentes campañas, talleres y charlas de concientización para quienes lo necesitaran. Recuerdo, ya que estamos recordando, también la campaña odontológica para niños que hicimos en la capital provincial no hace mucho tiempo, y la campaña oftalmológica que estamos llevando con mucho esfuerzo.

No publicamos todo lo que hacemos, no hace falta. La gente sabe que estamos ahí. Le pido a las autoridades que copien el ejemplo, no de nosotros, de todos los trabajadores de la salud que todos los días salvan vidas o mejoran la calidad de vida de los santacruceños, con amor, contención y vocación de servicio.