Vidal sobre el ramal ferroviario entre Jaramillo y Las Heras

Santa Cruz-, Claudio Vidal desde Jaramillo: “Tenemos que recuperar nuestras vías y convertirlas en una oportunidad para el turismo y el empleo”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó en la localidad de Jaramillo el acto de inicio de una obra estratégica para la provincia: la puesta en valor del histórico ramal ferroviario que une Jaramillo con Fitz Roy, con proyección de extensión hacia la localidad de Las Heras.

Acompañado por la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana María Urricelqui, y autoridades provinciales, el mandatario remarcó la importancia de avanzar en proyectos concretos que impulsen el desarrollo productivo y turístico de la región.

Durante su discurso, Vidal fue contundente al señalar la necesidad de dejar atrás los anuncios sin ejecución: “No podemos ser más de lo mismo. Esto arranca hoy, pero se tiene que terminar cuando realmente se tenga que terminar, y eso es en la localidad de Las Heras”.

En ese sentido, anunció que la provincia garantizará los recursos para avanzar con la obra: “Vas a tener los fondos necesarios. No queremos que sean solamente veinte kilómetros, queremos recuperar todo el tramo”, afirmó.

Motor de desarrollo

El Gobernador también destacó el potencial turístico del proyecto y su impacto en la economía regional: “Tenemos que ofrecer algo más. El turismo es parte del movimiento económico y de la producción, y esta obra puede generar nuevas oportunidades de empleo”.

Asimismo, subrayó la necesidad de compromiso por parte de todos los actores involucrados: “Es muy importante que seamos responsables y comprometidos. No puede volver a pasar que se anuncien obras que después no se concretan”.

Producción, trabajo y desarrollo

En otro tramo de su mensaje, Vidal hizo hincapié en el modelo de desarrollo que impulsa su gestión: “La base de la economía es la producción y el trabajo. Es la única receta que funciona”, sostuvo.

En esa línea, enumeró distintas iniciativas productivas que se están llevando adelante en la provincia, vinculadas al sector agropecuario, industrial y turístico, con el objetivo de generar empleo y fortalecer la economía local.

“Santa Cruz es una provincia riquísima, con enormes recursos y potencial. Tenemos que aprovecharlo con esfuerzo, compromiso y una política que realmente funcione”, agregó.

Una obra que recupera historia y proyecta futuro

La puesta en valor del ramal ferroviario contempla una inversión inicial de 497 millones de pesos, destinada al relevamiento de la traza, el acondicionamiento de la infraestructura y la recuperación del histórico vagón comedor P-111.

Además, el proyecto forma parte de una estrategia integral que combina infraestructura, turismo y desarrollo local, con el objetivo de fortalecer la conectividad y generar nuevas oportunidades económicas en la zona norte de la provincia.

Compromiso con Santa Cruz

Finalmente, el mandatario convocó a la comunidad a acompañar el proceso de transformación: “Saquemos esta provincia adelante. Esto no es solo tarea del Gobierno, es tarea de todos”, expresó.

“Si seguimos apostando a la producción, al trabajo y al compromiso, Santa Cruz puede ser un ejemplo para todo el país”, concluyó.

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