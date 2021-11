Vidal: Somos la alternativa que va a demostrar que otro modelo político es posible

Provinciales-, El candidato a diputado nacional por SER UNIDOS se refirió a las declaraciones que generaron interrogantes respecto a la posición que adoptará su espacio político. “Representamos los deseos, sueños y necesidades de los sectores populares que han sido abandonados por la política tradicional”.

“Los vecinos y vecinas de Santa Cruz saben que desde hace tiempo nos plantamos en el lugar de la oposición al gobierno provincial. Las diferencias que tenemos con el oficialismo son muchas y ya no hay forma de que podamos acercarnos. Pero tampoco somos una oposición destructiva como la que plantea Juntos por el Cambio, y sus políticas neoliberales en contra del pueblo” señaló Vidal.

“Durante este año y medio en que fuimos parte de la coalición de Gobierno, porque creímos que desde ahí podíamos torcer la historia, no fuimos escuchados. Presentamos decenas de proyectos e ideas que nunca fueron tomadas en cuenta. Muchas veces intentamos que nos atiendan, pero no hubo caso. Lo único que hemos recibido de ellos han sido ataques, operaciones y aprietes. No existe forma de avanzar de esa manera” manifestó.

“El candidato del oficialismo, en una actitud mezquina, busca confundir a la sociedad atacándonos, en lugar de ponerse a trabajar. Si es el intendente de Puerto Deseado, ¿por qué promete lo que no hace en su municipio? ¿Por qué alguien va a creer en sus promesas si no cumple con quienes lo votaron?” manifestó Vidal.

“Está claro que “Kaky” González no va a trabajar por la gente, porque conozco lo que pasa en la localidad que administra. Con solo caminar las calles de Puerto Deseado uno se da cuenta que el intendente hace mucho se alejó de los problemas de los más vulnerables. Abandonó la representación de los derechos de los trabajadores y los valores justicialistas, que dice defender” puntualizó.

“La actitud que tiene tanto el Frente de Todos, como Cambia Santa Cruz, atentan contra el futuro y la esperanza de la gente. Con la tarea que los políticos tenemos es transformar la realidad, convertir esa esperanza en un presente de concreciones permanentes, de sueños cumplidos y proyecciones realizadas. Para eso es necesario que los otros candidatos dejen de hablar sobre generalidades, supuestos y falacias, y se pongan a dar respuesta real a los problemas” resaltó el candidato a diputado nacional.

“Estamos del lado de los santacruceños que todos los días buscan trabajo porque las malas políticas los dejaron fuera del sistema laboral. Estamos del lado de los salarios dignos, de la educación y la salud de calidad. Estamos del lado de todos los que quieren vivir en una provincia mejor. Somos la alternativa de gobierno. Somos energía para renovar Santa Cruz” finalizó.