Vidal visibilizó la situación precaria en la que los efectivos de la Policía de Santa Cruz trabajan

Provinciales-, El diputado nacional de SER presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de resolución que expresa su preocupación “por la situación en la que se encuentra el personal de la fuerza de seguridad policial de la provincia, que por omisión e incumplimiento del poder ejecutivo provincial debe proveerse en forma particular de elementos de logística, insumos administrativos, seguridad e indumentaria necesarios para el desarrollo normal y habitual de su responsabilidad como funcionario público”.

El legislador y líder sindical continuamente recorre la provincia y este es un tema que lo preocupa. “Está en riesgo potencial la vida de los efectivos, como de los ciudadanos, la gobernadora Alicia Kirchner debe resolver las necesidades que tiene el personal policial, partiendo de la necesidad básica de mejorarles el salario, nuestra policía ha demostrado vocación de servicio y profesionalismo a lo largo de los años y no recibe el respaldo político que debiera “.

Sobre la situación que enfrentan a diario los funcionarios que nos protegen y hacen cumplir la ley, dijo que “actualmente en la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Cruz, el personal no solo no cuenta con los elementos de logística, seguridad e indumentaria necesarios para realizar su trabajo como corresponde, sino que además debe incurrir en erogaciones personales para poder adquirirlos. El escenario más sensible se palpa en destacamentos rurales, sub-comisarías y localidades del interior provincial donde la falta de recursos es recurrente. Lo mismo ocurre con los bomberos de la PSC que no tienen insumos de rescate, ni colchones, ni vehículos en buen estado”.

El proyecto presentado manifiesta una realidad que parece silenciada por el Gobierno provincial. En el texto que ya tiene entrada en la Cámara de Diputados se expone la difícil situación que viven los que prestan servicio. Por ejemplo, brigadas que deben usar sus vehículos particulares en los operativos y cubrir el costo del combustible que utilizan. No cuentan con notebooks, impresoras, cartuchos de tóner, papel y otros materiales que necesitan para realizar sus informes, la falta de mantenimiento general de las unidades oficiales que incluye el recambio de neumáticos y services.

También se menciona en el pedido de resolución solicitado que “el ciudadano de a pie que tributa espera que el estado cumpla con la manda de proveer servicios que monopoliza y hacen a la calidad de vida de las personas. La falta de municiones, combustible, neumáticos, chalecos, y demás elementos esenciales, ponen en riesgo la vida del personal policial y de la población en su conjunto, ya que frente a este escenario se incrementan los hechos delictivos en todas las localidades de nuestra provincia”.