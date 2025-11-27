Vidal y González, avanzan en la agenda energética que Santa Cruz necesita

Santa Cruz-, En Buenos Aires, el Gobernador Vidal anuncio que: «Fue un encuentro con reclamos fuertes. Las decisiones que se dilatan perjudican a nuestros vecinos y frenan el trabajo y el desarrollo. Por eso planteamos tres puntos centrales:

Le solicité a Daniel González que desde su Secretaría interceda ante ENARSA para destrabar la reactivación de las represas. Los fondos están y China sostiene su acompañamiento para terminar la obra. Solo falta que la política nacional mire a Santa Cruz y entienda nuestra necesidad de retomarlas para generar trabajo y energía para el país.

Regularizar el subsidio de zona fría. El Gobierno Nacional nos debe más de $15.000.000.000 de pesos, lo que claramente son recursos que hoy les faltan a nuestras familias.

Con respecto a la minería, Nación y Provincia debemos trabajar juntas, por lo que necesitamos que nos acompañen para atraer nuevos inversores. Santa Cruz tiene un gran potencial, no solo por los nuevos descubrimientos en oro y plata, sino también en minerales estratégicos como uranio y vanadio. Recursos que deben traducirse en más trabajo y más beneficios para nuestra gente.

