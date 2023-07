Vidal y Guenchenen logran nuevo aumento y rompen récord de incrementos salariales

Provinciales-, Durante el fin de semana, el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, acordó con las cámaras empresariales un incremento del 82,5% con cláusulas de revisión, lo que sumado al 25% acordado en abril, alcanza un 107,5%.

Así lo anunció el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen, tras participar junto al Gremial Carlos Monsalvo de la última tanda de negociaciones.

Cabe recordar que, en el mes de abril, junto con la finalización de la paritaria 2022 (que redondeó un incremento acumulado del 104%, el más grande de la historia del Sindicato Petrolero y el más importante entre los gremios a nivel país), se definió un 25% de aumento para la pauta salarial 2023.

Con este nuevo porcentual del 82,5 se asciende a 107,5%, con lo que, se vuelve a romper el récord, transcurridos apenas 6 meses del inicio de este año.

La modalidad de aplicación de aumentos será la siguiente: 10% en julio 2023, cómo suma no remunerativa; 10% en agosto 2023, como suma no remunerativa; 7,5% en septiembre de 2023, cómo suma no remunerativa. En Octubre de 2023, el 27,5% pasa a remunerativo a todos los efectos.

10% en noviembre de 2023, como suma no remunerativa; 17,5% en diciembre de 2023, como suma no remunerativa; y en Enero 2023, el 27,5% pasa a remunerativo a todos los efectos.

17,5% en febrero de 2023, como suma no remunerativa; 10% en marzo de 2023, como suma no remunerativa; y en Abril 2023, el 27,5% pasa a remunerativo a todos los efectos.

Igualmente se acordó que las sumas no remunerativas se tendrán en cuenta para el SAC.