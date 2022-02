(VIDEO) Vidal Asumió su 3er mandato frente al Sindicato Petrolero

Santa Cruz-, En su acto de reasunción, Vidal anunció un pacto de unidad con sus pares de todo el país para defender los derechos de los trabajadores Así lo expresó el Secretario General del Sindicato Petrolero al iniciar oficialmente su tercera gestión al frente de la institución. Acompañado por referentes de los principales gremios del país, emitió un mensaje de unidad frente a las políticas de ajuste de las operadoras y el estado. “Estamos muy fuertes a nivel nacional, y si tocan a un petrolero argentino, nos tocan a todos”. “Acá hay un mensaje muy claro al sector político, a las cámaras y a la federación, que se ha metido durante tanto tiempo y ha fundido los gremios de las distintas provincias. Pero fundamentalmente el sector político, debe entender claramente que este sector no puede seguir perdiendo, porque hasta el momento solo han ganado las operadoras. Todos sabemos muy bien que cuando el sector político provincial y nacional no están a la altura de las circunstancias, el costo lo pagan los trabajadores” puntualizó Vidal en su discurso. Respaldando este mensaje de unidad, estuvieron presentes sus pares de Mendoza, Julián Matamala; Neuquén, Río Negro y La Pampa, Jose Rucci; y representantes de Jerárquicos de Neuquén y Chubut, y convencionales de esta última provincia. “No se puede permitir la falta de respeto de la ultima paritaria. Es por eso que es tan importante este pacto de unidad, y desde hoy desde este lugar a todo el país, hacemos saber al sector empresarial, a las cámaras, que esta paritaria va a ser a favor de todos los trabajadores, que no hay marcha atrás, y que si tocan a un petrolero nos tocan a todos” finalizó.