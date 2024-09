Violencia estudiantil. Peligra la celebración la próxima semana

Las Heras-, Este jueves pasado en distintos establecimientos educativos celebraron la semana del estudiante que es este próximo 21 de septiembre.

En muchos establecimientos educativos se realizaron distintas actividades, desde jardines y primarias. Por supuesto los secundarios también, pero sucedió una particularidad que compromete la celebración para la próxima semana.

Este jueves pasado, en la celebración desde la escuela industrial N 7, denunciaron que un grupo de entre 60 y 80 alumnos del secundario N 3 , se acercaron al establecimiento con intenciones de provocar a los alumnos de la industrial.

Uno de los mensajes de referentes de la industrial enviado a uno de los grupos de whatsapp de padres anunciaba lo siguiente:

Buenas tardes! Papás, les comento que los niños quedaron en la escuela festejando la jornada. Les escribo para comentarles que en un momento fueron hinchadas de otro secundario para armar disturbios, obviamente que no se los dejo ingresar, resguardamos a nuestros alumnos, se llamó a la policía, etc. Es más que nada para que estén atentos por las dudas cuando se retiren. Yo ya no estoy en la esc. quedaron a cargo de los preceptores y profesores del turno noche.

Todo esto fue confirmado por el comisario Angel Sanchez y anuncio que estaba en peligro que se realice la celebración de los tres secundarios la próxima semana en el complejo, ya que esto dejo un antecedente preocupante.

(También se realizaron provocaciones en las redes sociales como se ven en las imagenes y que tienen en su poder la policía y la justicia)

Además, la policía ya tiene otro suceso que quedo como ejemplo el año pasado, cuando a distintos alumnos se les secuestro al ingreso del evento como gomeras, cintos, pistola de juguetes que tiraban bolitas de plásticos y otros elementos que generarían lastimaduras.

El comisario manifestó en FM Ciudad 107.9, que es traste tener que hablar de solicitar al grupo de Choque o fuerzas especiales de Caleta Olivia para un evento de chicos, así que por todos esto y ante este comportamiento, la municipalidad y las fuerzas policiales tienen una reunión hoy por la tarde para definir si se hace o no la fiesta del estudiante la semana que viene.