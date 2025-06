Volver a enlazar la vida: biodiversidad, equilibrio y esperanza desde la Patagonia

Santa Cruz-, Cada 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor de todas las formas de vida que habitan esta casa común, que es nuestro planeta. Por qué es clave proteger las especies, cómo impactan las extinciones en los ecosistemas y qué esperanza trae la restauración en Patagonia.

“La definición más sencilla de biodiversidad es la variedad de especies que habitan la Tierra: animales, plantas, hongos, microorganismos”, explica Sebastián Di Martino, biólogo y director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina. Aunque señala que no se trata solo de contar especies: también es importante la diversidad dentro de cada una (su diversidad genética) y la diversidad de ecosistemas donde interactúan.

Por qué proteger la biodiversidad

No se trata solo de utilidad o supervivencia. Di Martino introduce una perspectiva que trasciende el enfoque humano. “A veces, hablar de la importancia de una especie es una mirada utilitaria”, dice. “Pero hay una corriente, la del ecocentrismo, que plantea que cada forma de vida tiene un valor intrínseco, más allá de lo que represente para el ser humano. Y creo que eso es muy respetable”.

De todas formas, en un mundo dominado por los intereses humanos, reconoce que los argumentos utilitarios también son válidos. “Todas las especies cumplen un rol en el ecosistema. Y nosotros dependemos para nuestra existencia 100% de que esos ecosistemas sigan funcionando y nos sigan proveyendo bienes y servicios”.

El problema es que muchas especies ya se han perdido. La pregunta que flota es: ¿cuántas más se pueden extinguir antes de que el sistema colapse?

El biólogo señala que, aunque todas las especies forman parte del engranaje, algunas son especies clave, y su desaparición puede desencadenar efectos en cascada. “La degradación del ecosistema se hace más visible cuando se extinguen esas especies que cumplen funciones fundamentales”.

Por eso insiste con que, a la hora de pensar en la conservación, “hay que tomar un poco de cada visión: la que defiende el valor intrínseco de la vida, y la que recuerda que todo lo que pasa en la naturaleza, tarde o temprano, nos toca a nosotros”.

Di Martino advierte que el deterioro no es nuevo ni exclusivo de otros continentes. «Es bastante difícil encontrar un solo metro cuadrado del territorio argentino donde no se haya verificado alguna extinción, incluso extinciones de especies claves, no de cualquier especie». En Parque Patagonia, por ejemplo, desapareció el huemul, que era junto con el guanaco y el choique uno de los principales herbívoros de la región,

Incluso en nuestro país se han extinguido especies a nivel global, como el zorro de Malvinas, una especie emparentada con el aguara guazú que vivía en las Islas Malvinas o el guacamayo violáceo en el noreste argentino. «Se calcula que hay un millón de especies en peligro de extinción».

Reintroducir especies: el desafío de recuperar lo que se perdió

Uno de los ejes del trabajo de Rewilding Argentina tiene que ver con revertir las extinciones tanto a escala regional, como nacional. El director de Conservación explica que lo primero es identificar qué especies habitaron un territorio en tiempos históricos y cuáles son las que hoy ya no están. Luego, verificar si las amenazas que causaron su desaparición fueron controladas. “Porque si no, uno trae de vuelta la especie y puede volverse a extinguir”, advierte.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece criterios para realizar una traslocación: la especie debió habitar el territorio, debe haber ambiente suficiente para sostenerla, se requiere apoyo social y político, y es clave contar con una población fuente saludable, desde la cual extraer ejemplares sin ponerla en riesgo.

“Eso fue lo que hicimos con los choiques”, cuenta Di Martino. “Argentina ha hecho bien las cosas en Parque Patagonia, la población está en crecimiento y eso nos permitió trasladar algunos ejemplares a Chile, donde la especie está en peligro de extinción”. También se realizaron traslocaciones de guanacos a otras provincias, como La Pampa y el Chaco, con el mismo objetivo de restaurar ecosistemas.

El ejemplo más ambicioso y exitoso en el país —y quizás en el continente— es el de Iberá, donde se lograron reintroducir o están en proceso de reintroducción más de diez especies extintas localmente. “Es uno de los proyectos de reintroducción multiespecies más grandes de América”, afirma Di Martino. Y asegura que no se trata de una utopía, sino de un modelo posible.

“El gran desafío ahora es la escala y la velocidad. Estamos frente a una crisis grave de extinción, que para mí es la madre de todas las crisis ambientales. Primero, porque es irreversible. Y segundo, porque desencadena las demás: el cambio climático, por ejemplo, se agrava cuando los ecosistemas están degradados. La naturaleza es nuestra mayor herramienta para capturar carbono”.

Esperanza concreta y manos a la obra

Aunque la crisis de biodiversidad es profunda y avanza cada vez más rápido, Sebastián Di Martino no duda en llevar claridad y esperanza. “No es una esperanza utópica ni naif. Es una esperanza basada en hechos concretos”, asegura. Y lo dice con el respaldo de décadas de trabajo en campo, de proyectos que lograron recuperar especies, restaurar territorios y construir nuevos pactos con la naturaleza.

De todas formas, el mayor desafío es la escala y la velocidad, porque los impactos ya no son para las generaciones futuras: están ocurriendo en la nuestra. “Hoy todo se acelera. Los cambios que antes pasaban de una generación a otra, ahora suceden en una misma vida. Con la extinción de especies también pasa eso. Cada vez es más rápido. El cambio climático se está acelerando. Y eso requiere que nuestra capacidad de reacción también sea mayor”.

Y es por eso que insiste en que “no alcanza con buenas intenciones”. Hace falta decisión, organización y cooperación real. “Nosotros trabajamos con más de 100 organizaciones e instituciones científicas en nuestros proyectos. La mayoría apoya y promueve el rewilding como estrategia de restauración ecológica”.

Hace muchos años que el equipo de Rewilding Argentina trabaja con un objetivo claro: reintroducir especies extinguidas a nivel regional para restaurar los ecosistemas. Sebastián Di Martino lo resume con una imagen sencilla: “Es como ir al médico. Uno puede tratar de curarse solo, pero a veces es mejor recurrir a quien sabe. Esto es exactamente lo mismo”. Si la humanidad tiene las herramientas, el conocimiento y la capacidad de haber dañado un ecosistema —explica—, también tiene la responsabilidad de intentar repararlo. “Si podemos sanar la naturaleza con conocimiento y tecnología, ¿por qué no hacerlo?”.

