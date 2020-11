Yapura explicó sobre la negativa al pedido de la 6ta banca y los agravios recibidos

Las Heras-, La Concejal «Andrea Yapura» público un comunicado importante que dice Textualmente:

Tras los hechos que trascendieron en la sesión ordinaria del día de la fecha 12/11/20, en mi carácter de Presidente de este honorable cuerpo hago uso de mi derecho a réplica, con respecto al PUNTO N°6 del orden del día donde se trató la nota recibida en mi despacho de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E para solicitar la SEXTA BANCA.

El día 2 del corriente mes recibo en mi despacho una nota del gremio A.T.E firmada por su secretario general el Sr. Héctor Ampuero, haciendo referencia a la Ordenanza N 825/04 (la cual es derogada por la Ord. 1545/18) la misma incumplía las normas establecidas por la ordenanza antes mencionada, ellos presentaron la nota de solicitud el día 2, pero presentaron el anexo del proyecto el día 10, faltando el formulario pre impreso y numerado.

El Art. 3 De la Ordenanza 1545/18 dice: “Para solicitar la iniciación del procedimiento a los fines de acceder a la SEXTA BANCA , se pondrá a disposición del vecino, institución, organización, entidades intermedias, ONG’S, un registro de Solicitudes las cuales receptaran en la mesa de entrada del Honorable Concejo Deliberante, en un formulario pre impreso y numerado (Anexo I)”

El Art. 7 De la Ordenanza 1545/18 dice: La utilización de la Sexta Banca se hará efectiva durante el periodo de Sesiones Ordinarias. Solo podrá hacer uso de la misma un ciudadano o representante de la institución, organización, entidades intermedias, ONG’S, por sesión del Honorable Concejo Deliberante, y al solo efecto de exponer o plantear el tema exclusivamente presentado en la solicitud.

Actualmente estamos por finalizar el periodo legislativo 2020, cerrando así comisiones y despachos, ellos al entregar la documentación muy cerca de la fecha de la Sesión Ordinaria hacen que carezcamos de margen de tiempo para tratar el Proyecto presentado por A.T.E.

El Art. 13 de la Ordenanza 1545/18 dice: “Cuando el tema de exposición fuese un proyecto que requiera de tratamiento para ser volcado en Ordenanza, Resolución o Declaración, EL MISMO PASARÁ SIN MÁS A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. –

El Art. 15 De la Ordenanza 1545/18 dice: “DISPONGASE, que una vez concluido el Período Ordinario de sesiones y, en su caso, su prórroga, el registro de Solicitudes correspondiente a ese año se clausurará, debiendo producirse una nueva apertura, en ocasión de la inauguración de un Nuevo Periodo Ordinario de sesiones en el año siguiente.-

También quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la total falta de respeto con la que sus afiliados desarrollan sus reclamos, por medio de insultos y agravios, haciendo disturbios fuera del recinto en horario de Sesión ordinaria creando así un ambiente de trabajo tenso y faltándoles el respeto no solo a mí, a mis pares y todos los vecinos de Las Heras que escuchan las mismas a través de las Redes Sociales, cosa que hago desde que desempeño mis funciones como Concejal para garantizar la transparencia y hacer parte a cada vecino de nuestra localidad. Sin dudas tenemos mucho trabajo por hacer, pero se está haciendo, en la medida que se puede, lo único que sé es que insultarme y agredirme no es el fin para llegar a los medios, les pido respeto, porque solo me remito a cumplir con mi trabajo, y ante todo soy mujer.

#BastaDeViolencia .- Saludo atentamente: Andrea Yapura.