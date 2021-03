Yapura se dirigió a la comunidad en la Apertura de Sesiones

Las Heras-, La Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, Sra. Andrea Yapura, se dirigió con un discurso amplio a la comunidad, manifestó:

¡Señor Intendente Municipal, Señores Concejales, queridos vecinos!!!

Es honroso para mí dirigirme a todos ustedes, y los vecinos de la ciudad de Las Heras, con motivo de esta Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante para este año 2021.

Igual que Hoy, pero hace un año atrás, también me toco dar el discurso de apertura de Sesiones, pero en condiciones muy distintas a esta, ya que en aquel momento, en la Apertura de Sesiones del 2020, no imaginábamos en lo más mínimo, que entraríamos en un período tan difícil y con efectos tan delicados y adversos, no solamente para nuestra comunidad, sino que para todo el mundo.

Hoy es difícil dejar de mencionar la Pandemia de Covid-19, que ha cambiado indefectiblemente nuestra forma de vivir, y que por la consecuencia, este hecho ha influido en las acciones respecto de los actos legislativos que se debieron llevar adelante, y en las decisiones que este honorable cuerpo tuvo que tomar durante la emergencia, acciones que sobradamente se que afectaron a muchos de nuestros vecinos, especialmente aquellos relacionados con el ámbito comercial, pero que también se, que no fueron decisiones unilaterales, sino que se debieron a lo mandado por la autoridad de control de la provincia de Santa Cruz, y a las que nos tuvimos que adecuar debiendo legislar acorde a las condiciones y necesidades de nuestra ciudad.

Sé que no ha sido fácil, también se que todavía queda mucho por andar, y que será difícil aún mas, pero que con el aporte y trabajo de todos los miembros de la comunidad saldremos adelante, por eso este honorable cuerpo en ocasión de tratar la ordenanza tarifaria para este periodo, desestimo todo tipo de aumento con el objeto de no afectar más los ingresos de nuestros vecinos. Sé que esto no fue suficiente, pero sin embargo, quiero transmitir a nuestros vecinos y vecinas, la firme decisión, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para ayudar a reactivar cada sector que se ha visto afectado en este tiempo.

Quiero invitarlos a que dediquemos nuestro homenaje a quienes han trabajado sin desdén para responder a las demandas de la Pandemia resistiendo ante los duros momentos que se plantaron en el día a día, se que sin ellos nuestro destino hubiese sido otro, por eso muchas gracias.

Me ha parecido relevante e importarte lo relacionado con la pandemia y nuestros vecinos, por eso le dedique los primeros párrafos de este discurso, pero no menor fueron algunos hechos acaecidos en este recinto, como por ejemplo improperios y ataques que debimos sufrir, pero muy especialmente yo en persona, cuestionando mi accionar respecto de la decisión que tuve que tomar como Presidente y representante de este Honorable Cuerpo, tal como lo manda la ley, a fin de defender nuestra honorabilidad. Me refiero especialmente a la denuncia judicial que realice en contra de la Señora Concejal Daniela Alonso, hoy suspendida por este cuerpo, quien deliberadamente estuvo cobrando dos salarios, el de Concejal y el de Cargo en Educación, hecho este que motivo la denuncia enunciada. Respecto de las consecuencias posteriores a la denuncia, este cuerpo recibió de parte del Tribunal Superior de Justicia, la manda para reintegrar en funciones a la edil, manda a la que hemos apelado, habida cuenta de que la justicia ordinaria no se ha expedido al respecto, y que consideramos que debería hacerlo antes de que el tema sea tratado por una instancia superior, por lo que es propicio comunicar que la Sra. Alonso aun se encuentra suspendida de funciones y hasta tanto la justicia ordinaria se expida. Es necesario por mi parte aprovechar esta oportunidad para poner en conocimiento de la comunidad los hechos y motivos que propiciaron las acciones descriptas.

Deseo fervientemente que no se repitan casos como este, pero mucho más deseo que podamos salir airosos de este flagelo que nos aqueja, por eso espero con muchas ansias la Vacunación masiva para que volvamos a la plena libertad, la que todos no merecemos, y se que nosotros como cuerpo legislativo estamos convencidos de haber entablado el vinculo más justo y apropiado para afrontar el futuro que nos espera pos pandemia.

Vuelvo a hacer un reconocimiento especial a quienes dan la batalla contra el COVID.

Apelo a la responsabilidad social y comunitaria como principal herramienta hasta que esta Pandemia quede atrás, y esperamos que todos juntos podamos reencontrarnos en un tiempo perentorio con la ciudad que nos merecemos.

Dejo de este modo oficialmente inaugurado el periodo 2021 de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. MUCHAS GRACIAS!!!