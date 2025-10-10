YPF inició tareas de remediación tras incidente ambiental

Cañadón Seco-, Luego de la intimación dispuesta por la Autoridad de Aplicación, la operadora comenzó los trabajos de saneamiento ambiental en el sitio afectado. Las tareas son supervisadas por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, conforme a la normativa vigente.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, informó que la empresa YPF inició las acciones de remediación ambiental en la zona de Cañadón Seco, tras el incidente registrado el pasado 4 de octubre, donde se constató la presencia de materiales contaminados con hidrocarburos dispuestos en condiciones inadecuadas.

La medida se llevó adelante luego de la intimación formal efectuada por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, mediante la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Estas acciones se enmarcan en los requerimientos de la Acta de Inspección Nº 438/25, elaborada por el equipo técnico del organismo, tras constatar la disposición irregular de residuos sobre suelo natural, sin medidas de contención ni encapsulado, lo que implicaba riesgo de afectación para el entorno.

Entre las principales tareas ejecutadas, se destacó la remoción controlada del suelo contaminado y su traslado a un sector de acopio autorizado; la nivelación del terreno, priorizando la estabilidad del área y el drenaje superficial; la participación de maquinaria y personal especializado en gestión ambiental; como así también, la supervisión técnica permanente por parte de inspectores provinciales.

Las labores se mantienen en curso y bajo monitoreo continuo de la autoridad ambiental, hasta garantizar la completa restitución del sitio y la mitigación de los impactos generados, en concordancia con los protocolos de seguridad y remediación ambiental establecidos.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, reafirma su compromiso con la protección del ambiente, la fiscalización efectiva de la actividad hidrocarburífera, y el cumplimiento estricto de las normativas provinciales y nacionales que regulan el desarrollo energético sostenible en la provincia.

Visited 216 times, 216 visit(s) today