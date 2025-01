YPF se va de Santa Cruz: 2500 operarios afectados por retiros voluntarios

Santa Cruz-, YPF dejará el norte de Santa Cruz a finales de febrero, afectando a unos 2.500 trabajadores con un programa de retiros «voluntarios», que tiene más de obligatorios que de voluntarios. A partir de marzo, la incertidumbre laboral se incrementa con el cambio en la administración de los yacimientos, ahora en manos de la empresa CGC (Eurnekian, ex jefe de Milei). La reconfiguración del sector petrolero en la provincia genera preocupaciones sobre la estabilidad laboral de los operarios.

La salida de YPF del flanco norte de Santa Cruz, que culminará el 28 de febrero de 2025, trae consigo un recorte significativo de personal. La operadora estatal lanzó un programa de retiros «voluntarios» (obligados) para unos 2.500 trabajadores, con el objetivo de reducir en más de un 50% la dotación en la región. Los empleados que opten por dejar la empresa hasta el 31 de enero recibirán una indemnización especial del 120%, mientras que quienes lo hagan en febrero recibirán una indemnización estándar del 100%. Además, aquellos trabajadores que puedan jubilarse recibirán 13 sueldos y un bono adicional del 20% correspondiente a enero. La transición también implica un cambio en la administración de los yacimientos, que quedará a cargo de la empresa CGC, vinculada a los Eurnekian. Esta firma asumirá el control, pero con una dotación de personal considerablemente reducida. La operación, que no incluirá inicialmente equipos perforadores, se delegará en otras empresas como Crown Point, Roch y PECOM. Aunque no habrá «despidos forzosos» (oficialmente) durante este proceso, los trabajadores que no se acojan a los retiros voluntarios se enfrentan a una creciente incertidumbre sobre su futuro laboral a partir del 1 de marzo. El foco de la medida está en la optimización de los yacimientos de alta madurez, los cuales enfrentan un aumento en los costos de producción debido al mayor volumen de agua de formación.

Todo esto ha generado preocupación en la región y en particular, la reconfiguración de las empresas y la posible redistribución de los bloques de producción podrían modificar el panorama de empleo y operación en los próximos meses. (Nota: InfoNews)