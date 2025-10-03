10 años de Terapia Intensiva en el Hospital Distrital

Las Heras-, Desde el hospital anunciaron que este miercoles pasado celebraron un hecho histórico para la institución y para toda la comunidad: el 1 de octubre de 2015 comenzó a funcionar oficialmente la Unidad de Terapia Intensiva, inaugurada el 11 de julio de ese mismo año.

Desde entonces, este servicio fundamental ha permitido brindar atención crítica y de alta complejidad a pacientes que lo necesitan, marcando un antes y un después en la salud de Las Heras y la región.

Durante la pandemia de COVID-19, la Terapia Intensiva se convirtió en una herramienta esencial para salvar vidas, enfrentando uno de los mayores desafíos de la historia sanitaria reciente.

Este logro también refleja la importancia de las políticas públicas de salud, que permiten generar infraestructura, fortalecer servicios y garantizar el derecho de la comunidad a una atención digna y de calidad.

Desde la direccion agradecen profundamente a todo el personal que prestó servicios en la Terapia Intensiva, a quienes formaron parte de este equipo desde sus inicios, al valioso grupo humano que sostiene día a día la atención, y a todos los que se fueron sumando con los años para engrandecer este espacio.

También expresan el reconocimiento a quienes fueron parte de la gestión y trabajaron para hacer realidad este proyecto, que hoy cumple una década de servicio a la comunidad.

Hoy celebramos juntos estos 10 años de esfuerzo, dedicación y esperanza.

