9na Sesión Ordinaria los Diputados trataron, aprobaron y presentaron proyectos de interés

Santa Cruz-, Pasaron a cumplimentar el artículo 64 y serán tratados en la próxima sesión:

▪️Proyecto de Ley N°253/25 (Adriana Nieto) para ampliar de 5 a 9 vocales del Tribunal Superior de Justicia.

▪️Proyecto de Resolución N°257/25 (Adriana Nieto) para solicitar a la Fiscalía de Estado un informe sobre acciones judiciales de recupero de bienes en la causa Vialidad.

▪️Proyecto de Ley N°176/25 (Poder Ejecutivo) para revisar y actualizar el régimen de honorarios de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.

Se aprobó una resolución conjunta de todos los bloques que repudia el Decreto Nacional N°534/25 por vetar la emergencia en discapacidad, considerándolo regresivo, cruel e inconstitucional.

Pasó a comisiones el proyecto de Declaración N°365/25 (Adriana Nieto) que expresa beneplácito por la participación de Santa Cruz en la Expo Rural 2025 en CABA, destacando producción, turismo, cultura e identidad local.

Los Diputados rindieron un sentido homenaje al Veterano de Guerra de Malvinas Fernando Alturria, con minuto de silencio, entonación de la Marcha de Malvinas y entrega de resolución a sus familiares.

La 10° Sesión Ordinaria se llevará a cabo este 28 de agosto del corriente.

