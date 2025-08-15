Volcó su Toyota Hilux cerca de Cañadón Seco

Cañadón Seco-, La División de Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, el día miércoles 13 de agosto de 2025, a las 08:38 horas, personal del División Cuartel 18, en conjunto con efectivos de la División Comisaría de Pico Truncado, intervino ante un vuelco en la localidad de Cañadón Seco de una camioneta Toyota Hilux, color blanco, ocurrido a pocos metros de la ruta que une las localidades de Pico Truncado y Comodoro Rivadavia.

El vehículo, que se desplazaba en dirección a la ciudad de Comodoro Rivadavia, era ocupado por dos personas de sexo masculino. Al momento de la intervención, la camioneta se encontraba afirmada sobre sus cuatro ruedas.

De manera preventiva, el personal actuante procedió a desconectar el acumulador de energía del rodado y a verificar una posible pérdida de combustible, lo cual fue descartado.

En el lugar también se hizo presente personal sanitario de la Sala Médica de Cañadón Seco, quienes brindaron atención inmediata a los ocupantes del vehículo, constatando que no presentaban lesiones de gravedad.

La Policía de Santa Cruz continúa trabajando en la prevención y respuesta ante incidentes viales, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos.

(La vanguardia Noticias)

