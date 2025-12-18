Abusó de una menor en Deseado, y lo detuvieron en CABA

Santa Cruz-, La policía Federal Argentina, logró dar con el paradero del sospechoso, quien tenía pedido de captura internacional por haber abusado de una nene con quien convivía. De acuerdo a lo que se supo, el sujeto abuso de la menor cunado residía en Puerto Deseado, para luego ir a la provincia de Tucumán y finalmente ser detenido en CABA.

Durante un procedimiento monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre argentino de 44 años, sobre el cual pesaba un pedido de captura internacional con Notificación de Índice Roja, acusado por abuso sexual agravado a una menor de edad.

El hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde el imputado entabló una relación afectiva con la madre de la víctima, una niña de 6 años de edad. Aprovechando la situación de convivencia, el acusado abusó sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades cuando el mismo quedaba solo a su cuidado.

Sin embargo, al tomar conocimiento de los aberrantes episodios, la madre de la niña radicó la denuncia correspondiente y el agresor, enterado de la situación se dio a la fuga pasando a ser su paradero una verdadera incógnita.

De esa manera, el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1 de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Nancy Piutrillan, Secretaría del Dr. Sergio Poisson, transcurrido algún tiempo sin resultados satisfactorios, encomendó recientemente a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA, tareas de inteligencia con la finalidad de localizar al evadido.

Asimismo, en razón de existir riesgo de fuga hacia el exterior de nuestro país por parte del imputado, el tribunal actuante dispuso el pedido de captura internacional del mismo. Como resultado de laboriosas pesquisas efectuadas por los federales, se estableció que el prófugo se ocultaba en un inmueble ubicado en la provincia de Tucumán.

Al mismo tiempo, también se logró determinar que el encartado, tenía intenciones de trasladarse a la Capital Federal, dado que el mismo había adquirido un boleto en un micro de larga distancia que se dirigiría hacia ese centro urbano.

Finalmente, con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del Dr. Adrián Litvack, Secretaría del Dr. Ibáñez, los uniformados montaron un discreto operativo de vigilancia en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus del barrio porteño de Retiro, donde el implicado fue identificado y posteriormente detenido.

El aprehendido, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de su proceso judicial correspondiente, acusado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

