Se produjeron tres robos en la madrugada de este jueves

Las Heras-, Según fuentes policiales, alrededor de las 02:30 hs, autores ignorados robaron en una panadería ubicada sobre la Av. Ramos Mejía casi Piedrabuena.

Los malvivientes usaron una piedra de grandes dimensiones para romper el vidrio de la puerta principal de acceso y luego rompieron una vitrina de exposición para llevarse una balanza digital y otros elementos del salón comercial.

Por este caso intervino la comisaria seccional primera y criminalística.

Ya a las 04 hs de la madrugada, usando el mismo método para ingresar, los delincuentes usaron una piedra de grandes dimensiones para romper un ventanal de exposición de una tienda.

El local en mención se llama Flor de Trapo y queda en Simón Bolívar casi Puerto Santa Cruz. Una vez en el interior los delincuentes se llevaron la caja registradora y mercaderías varias, dejando un desorden en el local comercial

Por el caso intervino la comisaria segunda y el gabinete criminalístico

Si bien no hay mucha información, por el momento se supo que se produjo un 3er robo y en esta oportunidad en una galería comercial donde funciona una Joyería.

También tras romper la vidriera, los malvivientes se llevaron varios productos de este local.

Por el momento y según el relato de algunas víctimas de este robo, habría un menor al cual retuvieron y un mayor que estaría identificado, pero hasta el momento las fuerzas de seguridad no han brindado un parte de prensa oficial.

