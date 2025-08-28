Acudir a la Justicia para que una prepaga cumpla la cobertura y un sistema estatal sobrecargado

Santa Cruz-, La Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Vivienda de la Cámara de Diputados consensuó realizar una reunión con la ministra de Salud.

El diputado Javier Jara dialogó con El Diario Nuevo Día y advirtió que las falencias de las obras sociales privadas en la provincia, especialmente en la zona norte, están generando una sobrecarga en el sistema hospitalario estatal.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Vivienda reunió ayer a legisladores de diferentes bloques, entre ellos Claudia Barrientos, Patricia Urrutia, Javier Jara, de Por Santa Cruz, Pedro Muñoz (ARI-CC), además de la representante de Unión por la Patria, Karina Nieto.

Durante el encuentro, se acordó por unanimidad, solicitar a la nueva ministra de Salud provincial una reunión extraordinaria para abordar proyectos vinculados al área sanitaria que vienen siendo debatidos en la Legislatura.

En diálogo con El Diario Nuevo Día, el diputado Javier Jara (Por Santa Cruz) sostuvo que «solicitamos a la ministra (Lorena Ross) una comisión extraordinaria para tratar varios temas de la salud, sobre todo proyectos de todos los bloques, y como la nueva ministra asumió hace muy poco tiempo, queremos conversar con ella sobre cuestiones que vienen de la gestión anterior».

Falencias en la cobertura de obras sociales

Jara advirtió sobre la situación que atraviesan los afiliados de obras sociales privadas en la provincia, que muchas veces deben acudir a la Justicia para obtener cobertura. «Hay cuestiones en donde, lamentablemente, tuvimos que acudir a la Justicia para que intime a las obras sociales a cubrir el tratamiento de sus afiliados», relató.

En ese sentido, señaló que «el sistema de salud estatal está cubriendo situaciones de las que no se hacen cargo las obras sociales privadas (prepagas), y esta situación se profundiza en la zona norte de la provincia, porque la falencia de las obras sociales es real».

Sobrecarga en los hospitales de zona norte

Otro de los puntos planteados por el legislador fue la falta de infraestructura privada en el norte de Santa Cruz. «La falta de clínicas privadas en zona norte hace que todo recaiga en los hospitales, ya que no hay otros lugares de internación», explicó.

Finalmente, Jara destacó que existen numerosos proyectos en tratamiento que cuentan con consenso entre los bloques legislativos y que buscan ser abordados en conjunto con la nueva ministra. «Tenemos muchos proyectos en comisiones que se han consensuado con todos los bloques, y queremos hablarlos con la nueva ministra», concluyó.

