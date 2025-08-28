Apareció sana y salva la mujer que había desaparecido tras mensajes inquietantes

Las Heras-, L. M. Bastías, vecina de Las Heras, fue encontrada este martes por la mañana tras haber sido reportada como desaparecida desde el lunes. La mujer había enviado mensajes a su familia en los que decía estar amenazada y mencionaba una deuda con personas desconocidas.

La desaparición de Bastías, una vecina de Las Heras, generó gran preocupación en la comunidad y en su familia desde la tarde del lunes. Su hijo denunció en la Comisaría Segunda que cerca de las 14 horas, su madre había enviado mensajes en los que manifestaba su intención de abandonar el hogar debido a una deuda con personas desconocidas.

En ese texto, Bastías afirmaba que no quería «causar problemas a la familia». Minutos más tarde, el hijo recibió por WhatsApp nuevos mensajes y una fotografía de una construcción, donde la mujer pedía perdón y reconocía que estaba siendo amenazada desde hacía dos meses.

La activación de protocolos en Santa Cruz

Ante la denuncia, realizada alrededor de las 22 horas del lunes, la Policía de Santa Cruz activó los protocolos de búsqueda. Durante la madrugada, los efectivos realizaron operativos en distintos sectores de Las Heras y zonas aledañas, mientras se solicitaba colaboración a la comunidad para aportar datos sobre su paradero.

La situación despertó gran inquietud debido a la gravedad de los mensajes en los que Bastías aseguraba haberse involucrado con personas con las que «nunca debió relacionarse».

El hallazgo y la tranquilidad familiar

Finalmente, según confirmaron a El Diario Nuevo Día desde la Comisaria Segunda de Las Heras, en horas de la mañana del martes la mujer fue encontrada en buen estado de salud.

(Nota: El Diario Nuevo Día con información de Canal 12 web)

