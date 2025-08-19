Adoquinado de calles y reacondicionamiento de espacios públicos

Las Heras-, Las Secretarías de Obras y Ambiente trabajan cada día con compromiso en tareas de adoquinado de calles, limpieza y reacondicionamiento de espacios públicos.

Desde el area manifestaron que; «Gracias a este esfuerzo constante, seguimos inaugurando calles que mejorarán la circulación y la calidad de vida de nuestros vecinos.»

El intendente Carambia manifestó; “Quiero felicitar a cada uno de los empleados municipales por su labor diaria, fundamental para seguir construyendo juntos una ciudad más linda y ordenada”

Visited 1 times, 1 visit(s) today