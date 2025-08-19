Constanza: “Seguiremos trabajando en unidad, con compromiso, esperanza”

Las Heras-, Constanza Pacheco Vera público un mensaje ante su apoyo a Alvarez. El posteo fue el siguiente:

“Con mucho orgullo quiero contarles que acompaño la candidatura de Daniel Álvarez como Diputado Nacional, formando parte de la lista que representará a nuestra Provincia.

Lo hago desde el partido Movere, llevando la voz y las necesidades de zona norte y de Las Heras, convencida de que juntos podemos construir una Santa Cruz más justa, inclusiva y con oportunidades para todos.

Quiero agradecer a mis referentes y representantes de Movere: nuestro Intendente Antonio Carambia, el Senador Josema Carambia , el Diputado Javier Jara , el Presidente del partido Mauricio Gomez , también a la Senadora Natalia Gadano, por la confianza y el apoyo permanente.

Seguiremos trabajando en unidad, con compromiso, esperanza, y un arduo trabajo.

Ese es el camino para sacar nuestra Provincia adelante.

Visited 1 times, 1 visit(s) today