Agrupación Barrios de Pie en Santa Cruz acampan en distintas localidades

Provinciales-, Desde la agrupación manifestaron que se sigue con los acampes en las localidades de Las Heras, Rio Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado.

Los mismos comentaron que se han tenido distintas reuniones con funcionarios de #DesarrolloSocial pero se necesita respuestas concretas y no promesas.

El Ministro de Desarrollo Social Ferreyra se pasea por las localidades de Zona Norte, pero sigue sin atendernos.

Anteriormente desde la agrupación Barrios de Pie en Santa Cruz, habían manifestado en las redes sociales que; “EL TIEMPO Y LOS NÚMEROS NOS DAN LA RAZÓN”

En estos últimos días distintos diputados/as y dirigentes del #FrenteDeTodos Gustavo Kaky González Ana Maria Ianni Senadora Claudia Martinez Eugenio Quiroga, Rocio García, Lisandro De la Torre, Silvina Cordo Teodoro Lalo Camino #diputadosdetodos Alicia Kirchner, negadores/as todos/as de la crítica situación de la provincia, entre ellxs la diputada nacionPaola Vessvessianian , quién declaró a través de sus redes que la pobreza en Santa Cruz es producto solamente del gobierno macrista y del COVID-19; que poca visión de la realidad les permite la venda obsecuente que llevan. Bien sabemos los/as santacruceños/as que mienten, padecemos el hambre y la desocupación que su relato quiere esconder permanentemente.

La pobreza en #SantaCruz sigue creciendo, el último informe que realizó el Indec da muestra que la misma es del 35,1%, mientras que la media nacional decreció al 37,3%. Esto demuestra la incapacidad de la gobernadora Alicia Kirchner en generar políticas económicas anticíclicas y de desarrollo sustentable.

Sabemos que la pobreza no solo es una variable que depende de la desocupación, sino también de la inflación y que la misma en estos meses ya está trepando el 7% mensual.

En los tiempos por venir y a este ritmo, sin generación de puestos de trabajo, ni políticas que frenen el aumento de los alimentos, el único escenario posible es el crecimiento de más pobres en nuestra provincia.

No pueden invisibilizar los comedores, las ollas populares, los merenderos, ni las asistencias alimentarias que diariamente la gente reclama. La pobreza no se puede esconder, ya debería ir haciendo ésta lectura el ministro y su gabinete. Revertir esta situación requiere voluntad política a la hora de escuchar a las organizaciones sociales que estamos en el territorio, dejar de negar la realidad de la provincia y rodearse de pueblo, no de obsecuentes.

Acosta David Coordinador Provincial Barrios De Pie Libres Del Sur.