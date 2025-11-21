Allanamiento en Las Américas y secuestro de elementos para la causa

Las Heras-, Segun el parte policial aportado para este medio, informaron que en horas de la tarde del 19 de noviembre de 2025, personal de la División de Investigaciones de Las Heras (DDI) llevó a cabo una diligencia judicial en el marco de la Orden de Allanamiento, dictada en relación al expediente correspondiente a actuaciones iniciadas por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Las Heras. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de la localidad.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en dos domicilios:

Primer inmueble: situado sobre calle Fitz Roy, entre Rivadavia y Malvinas.

Segundo inmueble: ubicado en el Barrio Calafate, Manzana 334, también en la ciudad de Las Heras.

Durante la diligencia se obtuvieron resultados positivos, logrando el secuestro de cables de cobre y aluminio, además de un teléfono celular, en el inmueble de calle Fitz Roy. En la vivienda del Barrio Calafate se incautaron diversos elementos considerados relevantes para el avance de la investigación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto dos personas de género masculino de 44 y 52 años respectivamente, vinculadas al expediente, fueron debidamente notificadas conforme a las directivas del Juzgado, fijando domicilio legal en las actuaciones. No se registraron incidentes durante el operativo.

El despliegue contó con la presencia del Ministro de Seguridad, así como del Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, quienes supervisaron el trabajo coordinado del personal de la División de Investigaciones Las Heras, reforzando el compromiso institucional en la prevención e investigación de hechos delictivos.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz destaca el profesionalismo de los efectivos intervinientes y reafirma su labor permanente orientada a garantizar la seguridad pública y acompañar los procesos judiciales en curso.

División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz

Visited 726 times, 138 visit(s) today