El detenidos por el homicidio de ayer, dijo que se defendió de un ataque

Pico Truncado-, Roberto Eduardo Buissen de 26 años de edad fue últimado de tres heridas de arma blanca en el pecho y en la zona pelvica ( declaración del comisario actuante), en el día de ayer en los primeros minutos de la hora 00.

Por el hecho fue detenido a pocos metros del lugar Cabero Angel de 27 años de edad , sindicado por testigos como el presunto autor de darle muerte a Buissen, que en horas de la mañana de ayer fuera trasladado a la ciudad de Caleta Olivia en caractér de detenido e incomunicado.

Se pudo saber que en comisaria y ante autoridades policiales, el detenido habría reconocido ser el autor material de agredir con el arma blanca a Buissen esgrimiendo la excusa de que se defendió de un ataque.

Se sabe bien que estas declaraciones ante autoridades policiales carecen de validez alguna , si no es expuesta ante el juez cuando se le realiza la declaración indagatoria.

Este jueves a las 20 hs arribo desde Caleta Olivia Cabero para que se le tome declaración Indagatoria, y estuvo por un lapsus de casi tres horas sentado frente al juez el Dr Leonardo Cimini titular del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Pico Truncado, que luego de finalizada la audiencia , Cabero fue notificado que proseguiría detenido y comunicado, para luego ser trasladado hacia Caleta Olivia a su lugar de detención.

El cuerpo de Buissen fue entregado en las últimas horas de ayer jueves a sus familiares para que le den su último adiós en la sala vejatoria municipal y según el anuncio de la familia será sepultado hoy viernes 21 a las 09 hs en el cementerio local.

Desde tarde noche del jueves se podía observar una gran cantidad de jóvenes y familias esperando la llegada de los restos de Buissen..

